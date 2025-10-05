أحرز النادي الرياضي اللبناني لقب بطولة أبو ظبي الدولية لكرة السلة بعد فوزه على نادي الشارقة الإماراتي بنتيجة 88-75، في المنافسات المُقامة في صالة الألعاب الجماعية في نادي الجزيرة، برعاية مجلس أبو ظبي الرياضي وبإشراف الاتحاد الإماراتي لكرة السلة، ومن تنظيم نادي الوحدة بالتعاون مع شركة غلوبال أكتيف سبورتس.

وكان نادي الشارقة قد فاز على النادي الرياضي في دور المجموعات (83-80)، بعدما حقق الأخير فوزين على نادي الظفرة الرياضي الإماراتي بنتيجة 114-81، وعلى نادي تي أن تي تروبانغ الفليبيني بنتيجة 94-53.

وأقصى بطل لبنان نادي المريميين الشانفيل اللبناني في نصف النهائي متفوّقاً عليه بنتيجة 97-83، قبل أن يبلغ المباراة النهائية.

في المقابل، حقق نادي المريميين الشانفيل المركز الثالث في البطولة بعد فوزه على أستانا الكازاخستاني 103-102 بعد وقت إضافي.

وسبق للشانفيل وأستانا أن التقيا في الدور الدور الأول ضمن منافسات المجموعة الثانية، وفاز بها الفريق اللبناني أيضاً بصعوبة وبفارق 3 نقاط 90-87، لكنه كان أفضل في مباراة المركز الثالث، حيث فرض أفضليته في الربعين الثاني والثالث بقيادة جافيون بلايك وهنري سيمز وأوجد فارق 12 نقطة 71-59، إلا أنّ الفريق الكازاخستاني لم يستسلم وعاد بقوّة في بداية الربع الأخير مسجلاً 12 نقطة متتالية فارضاً التعادل 71-71، لتشتعل المباراة.



وتسابق الفريقان إلى التقدم الذي كان لبنانياً إلى الثواني الأخيرة، إذ فرض الفريق الكازاخستاني التعادل 90-90 في نهاية الوقت الأصلي.

وفي الوقت الإضافي، نجح أستانا بتسجيل 8 نقاط متتالية في دقيقتين، ليتقدم 98-90، لكنّ الشانفيل عاد أيضاً من بعيد ونجح في خطف التقدم 103-102 قبل 3 ثوانٍ على النهاية بفضل جافيون بلايك الذي اختير أفضل لاعب في المباراة.

وسجل بلايك 34 نقطة مع 4 متابعات و4 تمريرات حاسمة، وأضاف هنري سيمز 28 نقطة مع 11 متابعة و4 تمريرات، وستدمون ليمون 21 نقطة و5 متابعات. ومن أستانا، سجل أداس يوسكفيوس 28 نقطة، وأضاف روبرت بان 19 نقطة و11 متابعة، وإريك داي 18 نقطة و14 تمريرة حاسمة.



وشارك في البطولة ثمانية من أبرز الأندية العربية والآسيوية قُسّمت إلى مجموعتين؛ ضمّت المجموعة الأولى الرياضي اللبناني، تي أن تي تروبانغ الفليبيني، الشارقة والظفرة الرياضي الإماراتيين، فيما ضمّت المجموعة الثانية أستانا الكازاخستاني، الوحدة الإماراتي، الشانفيل اللبناني والقرين الكويتي.

توازيا، بلغ نادي الحكمة اللبناني نهائي البطولة العربية لكرة السلة بعد فوزه على النادي العربي القطري بنتيجة 98-88، في المسابقة المُقامة على ملعب النصر في دبي.

وانتهت أرباع اللقاء على الشكل التالي: (27-24)، (25-30)، (24-18)، (22-16).

ويلعب الحكمة المباراة النهائية غداً الإثنين عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت بيروت مع نادي الكويت الكويتي الذي تغلب على نادي كاظمة الكويتي (81-65).

وكان فريق الحكمة قد سقط في مباراته الأولى في المجموعة أمام نادي الريان القطري (81-86)، قبل أن يفوز على نادي البشائر العماني (110-72) ونادي الوحدة السوري (102-88) ونادي السيب العماني (105-78) في دور الـ16، ونادي الأهلي طرابلس الليبي (89-75) في ربع النهائي.

وشارك نادي الأنطوني اللبناني في البطولة لكنه خرج من ربع النهائي أمام العربي القطري (103-104) بعد وقتٍ إضافي.

علماً أنّ فريق الأنطوني حقق فوزاً واحداً في المجموعة جاء على حساب نادي المنامة البحريني (79-73)، وسقط في مباراتين أمام نادي الكويت الكويتي (83-88) والنادي الأهلي الرياضي الليبي (72-89) قبل أن يتأهل إلى دور الـ16 ويتغلب على نادي حمص الفداء السوري (98-97).