

المركزية- موسم آخر من بطولة لبنان في كرة السلة تمّ طويه بتتويج نادي الرياضي بلقب البطولة على أرضه في المنارة.

وخُتمت السلسلة النهائية المثيرة بين فريقي الرياضي والحكمة بفوز النادي الأصفر بالبطولة وحسمه السلسلة 4_1 على أرضه وامام جمهوره الكبير الذي غصّت به مدرجات الملعب وصولاً الى الخارج.

النادي الأصفر كان مرتاحا نسبياً طوال المباراة رغم البداية القوية للحكمة في الدقائق الأولى من اللقاء، إلّا أن الرياضي استوعب الأمر وقلب الموازين لصالحه على الرغم من ان أرض الملعب شكلت عقبة أمام اللاعبين بسسب الحر الشديد والرطوبة العالية حيث تعثر اللاعبون مرات عدة ما جعل الفريقين يخرجان عن التركيز في بعض الأحيان. وقد إعتمد أكثر اللاعبين على التسديد البعيد وعدم اختراق السلة.

رئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة اكرم الحلبي هنأ الرياضي على الفوز، وأكد ان الاتجاه هو الى الاعتماد على ثلاثة اجانب في الموسم المقبل، وثمّن التشجيع الحضاري طوال السلسلة.

اما رئيس نادي الرياضي المهندس مازن طبارة، فأكد ان وائل عرقجي لن يكون ضمن صفوف الرياضي الموسم المقبل لتوقيعه مع نادي العلا في السعودية. اما بالنسبة للاعبين الآخرين، فقال إن التجديد لهم قد بدأ لموسم اضافي وإن هدف الرياضي الموسم المقبل هو الوصول الى أعلى القمة في البطولات خصوصاً على الصعيد الخارجي.

