المركزية- تستريح حماسة جمهور كرة السلة اللبنانية ليوم واحد قبل ان تعود غداً الجمعة الذي سيشهد في إطار مرحلة ال "فينال فور" لقاء بين ناديي بيروت والحكمة في الشياح.

وبعد حسم الرياضي بيروت السلسلة مع هومنتمن بنتيجة 3-0 وتأهله الى نهائي بطولة لبنان للمرة 23 في تاريخه وال11 على التوالي في المرحلة الحديثة من نظام البطولة، بعد فوزه في المنارة امس بفارق اكثر من ثلاثين نقطة، شكر المدرب احمد فران جمهور النادي الاصفر العريق الذي كان حاضرا بقوة امس ووعده بإحراز البطولة بالرغم من غياب كل من وائل عرقجي وأمير سعود.

كما كشف ان غياب الثنائي سعود وعرقجي سيدوم من شهرين الى ثلاثة اشهر كحد اقصى، وتابع فران ان ثمة اخطاء ارتكبت سيتم تفاديها في النهائي، وأكد ان جميع اللاعبين لعبوا بروح رياضية عالية طالبا من جمهور الرياضي ان يكون حاضرا في المنارة في كل مباريات النهائي.

في هذا الوقت، تتجه الأنظار الى المباراة الثالثة بين بيروت والحكمة ضمن مرحلة المربع الذهبي غداً الجمعة عند الساعة ال9h45 في الشياح.

وكان الحكمة قد عادل السلسلة وأشعلها من جديد بعدما فاز على أرضه في غزير بنتيجة 84_91 يوم الثلاثاء الماضي. وفي حال فاز بيروت في مباراة الغد، سيصعّب المهمة على الحكمة الذي سيحاول ان يخطف فوزاً في الشياح كي يتمكن من حسم السلسلة على أرضه في غزير.

