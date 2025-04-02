Apr 2, 2025 4:45 PMClock
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الراعي من قصر بعبدا عن الوضع في الجنوب وسحب سلاح حزب الله: الحل يكون بالدبلوماسية ولبنان مصر على العمل الديبلوماسي أما حصر السلاح فيجب أن يحصل داخل الدولة وعلى رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة ترتيب الموضوع

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