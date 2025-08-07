المركزية - رأس رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، الاجتماع الأول للجنة التي شكلها مجلس الوزراء برئاسة وزير الاشغال العامة والنقل فايز رسامني، والمعنية بالتفاوض مع الجانب القبرصي بهدف التوصل الى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية للمنطقة الاقتصادية الخالصة مع قبرص، وذلك استكمالا للمحادثات التي اجراها الرئيس عون مع نظيره القبرصي نيكوس خريستودوليدس خلال الزيارة الرسمية التي قام بها مؤخرا.

وتم خلال الاجتماع عرض الأسس التي سيتم التفاوض حولها وصولا الى اتفاقية الترسيم.

المدير الجديد للبنك الدولي في لبنان: واستقبل الرئيس عون جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي للبنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط الذي قدم له السيد انريكي بلانكو ارماس كمدير جديد لمكتب البنك الدولي في لبنان، والذي سيتولى قيادة تطوير وتنفيذ اطار الشراكة القطرية ومختلف أدوات التعاون مع لبنان التابعة لمجموعة البنك الدولي، والتي تشمل البنك الدولي للانشاء والتعمير ( ibrd) ومؤسسة التمويل الدولية ( ifc)، والوكالة المتعددة الأطراف لضمان الاستثمار ( miga) كما سيدير الحوار الاستراتيجي اليومي مع الحكومة اللبنانية، ودعم تنمية القطاع الخاص، والتنسيق الوثيق مع الشركاء المتعددي الأطراف والجهات المحلية المعنية، وتوفير القيادة الاستراتيجية لفريق عمل البنك في لبنان، والاشراف على إدارة مكتب البنك الدولي في لبنان.

وخلال الاجتماع تم عرض محفظة مشاريع البنك الدولي في لبنان، لاسيما تلك التي لا تزال تحتاج الى موافقة مجلس النواب.

نقابة النقل السريع الجوي في لبنان ( AXAL): واستقبل الرئيس عون وفدا من نقابة النقل السريع الجوي في لبنان (AXAL) برئاسة مراد عون (NET GLOBAL) وعضوية: جون شديد (DHL) حسن حجار (FEDEX) روجيه سعادة (UCS/UPS) عبدو جابر (DHL EXPRESS) سليمان جابر (PARTNER TRUST TRADING). وقد عرض الوفد الصعوبات التي تواجهها شركات النقل السريع الجوي في لبنان على رغم الحجم الكبير لشحنات الاستيراد التي ترد عبرها يوميا والتي يفوق عددها 6 الاف شحنة، وتبرز هذه الصعوبات خصوصا في عملية التخليص الجمركي وعدم اعتماد النظم الالكترونية لتسهيل العمل. وقدم الوفد سلسلة اقتراحات لتحسين العمل في المطار والمرافىء والمعابر البرية للشحنات الواردة والصادرة والترانزيت وتنفيذ النافذة الوطنية الموحدة، واعتماد المعالجة بناء على المخاطر وبرامج المشغل الاقتصادي المعتمد ( AEO)، وضرورة التحول الكامل الى الرقمية في المستندات والدفع، وبناء القدرات والتعاون بين القطاعين العام والخاص، ودعم الإصلاحات القانونية والتنظيمية.

واكد الرئيس عون انه سيولي مطالب وفد النقابة اهتماما ويتابعها مع وزير المال وإدارة الجمارك، لافتا الى ان العمل جار لمكننة الإدارات بشكل سليم ومتطور لوضع حد للفساد والأوضاع الشاذة التي يعاني منها المواطن في علاقته مع الإدارات والمؤسسات العامة. وشدد الرئيس عون على ضرورة الإضاءة على المخالفات التي ترتكب والمضايقات التي يتعرض لها المواطنون بهدف وضع حد لها ومعاقبة مرتكبيها.

تكريم المخرج العالمي جورج فيليب تقلا: الى ذلك كرم الرئيس عون المخرج اللبناني- البرازيلي العالمي جورج فيليب تقلا، ومنحه وسام الاستحقاق اللبناني الفضي احتراما لتاريخه الفني الطويل وتقديرا للموهبة التي عبرت حدود الوطن فرسمت بالوان ممزوجة بالعالمية لوحات فنية وموسيقية جسدت الابداع الفكري في الإخراج المسرحي، وعبرت عن عمق ثقافي يحاكي اصالة وتقاليد الشعب اللبناني، متمنيا له المزيد من النجاح والاستقرار في النهج نفسه الذي يتبعه.

والقى تقلا كلمة شكر فيها الرئيس عون على منحه الوسام وقال: "ان هذا الوسام يشرفني. انا في لبنان بعد 25 سنة من وجودي في البرازيل اساهم بواسطة الفن في عودة البلد الى الحياة الطبيعية والتقدم. لقد ولدت في عائلة ساهمت في خدمة لبنان وكان والدي فيليب تقلا وزيرا للخارجية لاكثر من مرة وأول حاكم للمصرف المركزي. واخراجي لاوبرا كارمن في مهرجانات بعلبك الدولية هو مساهمتي المتواضعة في الاستمرار بخدمة البلد".

الرئيس عون: ورد الرئيس عون محييا دور المخرج تقلا لاسيما في اخراج مسرحية " كارمن" التي قدمت في بعلبك في اطار مهرجاناتها الدولية لهذه السنة. وقال:" ان هذا الوسام هو عربون تقدير لما قدمه تقلا في مسيرته ويعكس حضور لبنان في الثقافة والفن والمسرح، والدور الريادي في ميدان الثقافة والفكر". وأضاف " اني اذ اعبر عن فخر لبنان بكم والاعتزاز بما تقدمونه، أرى في وجودكم في لبنان، بلدكم الأول واخراجكم " كارمن" على النحو الإبداعي والمميز، تأكيدا على ان اللبنانيين في دول الانتشار يتعلقون بوطنهم الام ويؤمنون به ويعملون على خدمته في كل المجالات والميادين".

وحضر الاحتفال إضافة الى المكرم وافراد عائلته، رئيسة لجنة مهرجانات بعلبك الدولية السيدة نايلة دو فريج وأعضاء اللجنة، ومحافظ بعلبك الهرمل بشير خضر.

يذكر ان المخرج تقلا الذي أثبت حضوره واحداً من أبرز مخرجي ومنتجي العروض الغنائية والأوبرالية في البرازيل، قدم أعمالاً شهيرة على مسارح ساو باولو ونيويورك وبوينس آيرس، وعواصم عالمية أخرى، من بينها "لاترافياتا" و"ريجوليتو"، و"كارمن"، و"إيفيتا"، و"يسوع المسيح سوبرستار"، و"حلم ليلة منتصف الصيف"، و"الآنسة شانيل"، وغيرها.

ووصف تقلا إخراجه لأوبرا "كارمن" في بعلبك بأنه "علامة فارقة" في مسيرته الفنية، وأوضح أنه حرص على تقديم هذا العمل الضخم على أدراج معبد باخوس في قلعة بعلبك التاريخية، برؤية تمزج بين المحلي والعالمي.

وعن سببب اختياره تقديم "كارمن"، أوضح أنه أخرج هذا العمل سابقاً في ساو باولو، وعندما طُلب منه تقديمه في بعلبك لم يتردد، رغم الغربة الطويلة، كما أشار إلى أن شخصية كارمن تجسد المرأة الحرة، المستقلة والمنكبة على العمل مع الثوار لتحرير أرضها مع التزامها بالتضحيات الجمة لتحقيق ذلك، معتبراً أن لبنان يشبه كثيراً هذه المرأة التواقة إلى الحرية والمناضلة من أجل الاستقلال والبحث عن الذات والولادة الجديدة.

مدير مكتب " كونا" في بيروت: وفي قصر بعبدا مدير مكتب وكالة الانباء الكويتية ( كونا) في لبنان السيد فواز العتيبي الذي بحث مع الرئيس عون في دور الاعلام في تعزيز العلاقات اللبنانية- الكويتية والاضاءة على القواسم المشتركة بين البلدين.

عيسى: الى ذلك، استقبل رئيس الجمهورية عند الواحدة والنصف في قصر بعبدا، عضو الكونغرس الأميركي داريل عيسى، بحضور السفيرة الأميركية في لبنان ليزا جونسون ونائب رئيس مجموعة "تاسك فورس فور ليبانون" السيد نجاد فارس، وعرض معه التطورات الأخيرة في لبنان والمنطقة، إضافة الى العلاقات اللبنانية – الأميركية.

وبعد اللقاء، تحدث عيسى الى الصحافيين فقال: "جئت الى لبنان مع صديقي السيد نجاد فارس، وقد أجرينا للتو اجتماعا مطولاً مع رئيس الجمهورية الذي أطلعنا على الأوضاع الحالية، وأهدافه واحتياجاته في ما يتعلق بالتعاون مع الولايات المتحدة. كعضو في الكونغرس فإنني وزملائي لدينا اهتمام كبير بقدرات لبنان في بناء الجيش اللبناني والقوات المسلحة اللبنانية، وفي السيطرة الكاملة والتامة على كل الأراضي اللبنانية. هذا ليس طموحاً كبيراً، سأقرأ الجملة الأولى في اتفاقية الطائف من العام 1989 "المبادىء العامة: ان لبنان دولة حرة ذات سيادة والوطن النهائي لجميع مواطنيه". وبفضل قيادة مسؤوليكم، هذا الواقع القديم يحصل اليوم، وكعضو ايضاً في الانتشار اللبناني كما هو حال السيد نجاد فارس، نحن فخورون جداً بما يحصل في لبنان، وكأميركيين سنستمر في دعم لبنان اقتصادياً عبر بلدنا وعبر الانتشار اللبناني، وعبر المشاركة بكل الطرق المتاحة. نحن ندرك أيضا ان لبنان يتخذ الآن قرارات عن نفسه وعن الشعب اللبناني، ولحكومة واحدة ولجيش لبناني وقوات مسلحة واحدة، والعمل الذي يتم، كما قال لنا الرئيس، هو عمل سيستمر، بالإضافة الى عدد من الأمور التي هو بحاجة لها. وأكدت له ان الكونغرس الأميركي، والرئيس الاميركي وآخرون ايضا يدركون ذلك وسندعم ذلك.

في السنوات القليلة الماضية، قمنا بالمساعدة ببناء قدرات الجيش اللبناني، ولكننا نعرف انه يجب القيام بالمزيد، وان هناك شركاء أيضا في الشرق الأوسط يرغبون في المشاركة ، وسنشجعهم على ذلك، مع توجيهات رئيس الجمهورية اللبنانية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة. أنا اشعر بفخر كبير بوجودي هنا، كممثل عن الولايات المتحدة، ولكن اعرف أيضا وادرك تماما ان هذا البلد يرسم طريقه الى الامام، وانه يوم جديد للبنان يتم فيه تحقيق الطموحات التي كانت موجودة منذ سنوات طويلة.

حوار: ثم دار الحوار التالي بين عضو الكونغرس الاميركي والصحافيين:

سئل: اعلن حزب الله انه سيعتبر ان القرار الأخير للحكومة كأنه غير موجود، ماذا لو رفض الحزب تنفيذ المطلوب منه؟ ما هي عواقب ذلك على لبنان؟

أجاب: لدى لبنان حكومة واحدة، تم تشكيلها ولديها رئيس، وهناك رئيس للجمهورية، وعلى هذه الحكومة ان تقرر كما قررت البارحة، تنفيذ سياسة القوات المسلحة الواحدة، وان الجيش اللبناني هو القوة القانونية لحفظ السلم والامن، ونحن ننظر الى الازدهار الذي قد يأتي من ذلك، ان سكان الجنوب بشكل خاص سيستفيدون من الامن والسلام، وبلا شك على الولايات المتحدة ان تضغط على جميع الجيران في المنطقة لكي يدركوا ان لبنان يجب ان يكون فيه الحق فقط للجيش اللبناني لاتخاذ القرارات، وفي حال حصول أي شيء يجب ان يكون الجيش اللبناني هو المسؤول. ولكن من الخطأ أن يأتي شخص أكان من لبنان، او من دولة أخرى ويقول ماذا يجب ان يقوم به اللبنانيون، هذا غير لائق. ان لبنان يديره الشعب اللبناني وممثلوه المنتخبون، وان الدعم الأميركي لا يرتكز على أي مطالب، بل يرتكز على رغبة بان يقوم الجيش اللبناني عبر الحكومة، بواجباته وسندعمه بالعتاد والتدريب الضروري، ولكن القرار سيأتي من هذا المكان بالذات، وليس من الولايات المتحدة.

سئل: ما هو تعليقك على ما قاله الشيخ نعيم قاسم حول قرار الحكومة الأخير، وعدم الموازنة بين تطبيق لبنان للاتفاق وعدم التزام اسرائيل به؟

أجاب: ان العواقب على لبنان، عندما لا يكون له قوة واحدة قد ظهرت خلال السنوات الماضية. فلبنان قد عانى لسنوات طويلة من غياب حكومة واحدة، وهذه هي النتيجة السلبية التي نراها. نحن بالتأكيد سنضغط بقوة، وهذه المسألة سأعمل عليها مع الإسرائيليين ايضاً، كي يحصل انسحاب كامل مقابل انتشار الجيش اللبناني والقوات المسلحة اللبنانية وإظهار قدرتها على تحقيق السلام على كل الأراضي اللبنانية، وهذا طموح مهم بالنسبة للشعب اللبناني، أن يسيطر الجيش اللبناني على كامل الأراضي اللبنانية، وان لا يكون جنوب لبنان عرضة للصواريخ ولا ان تطلق الصواريخ منه ايضاً، وهذا هو الهدف الذي نسعى اليه.

سئل: هل تعتقد ان باستطاعة لبنان تطبيق قرار الحكومة الأخير المتعلق بسلاح حزب الله في حال لم تنسحب إسرائيل من لبنان؟

أجاب: ابلغني رئيس الجمهورية ان ما يقوم به، يفعله نيابة عن الشعب اللبناني، وكل قرار سيرتكز على مصلحة الشعب اللبناني. ما هو جيد لإسرائيل هو ان يقوم الشعب اللبناني ممثلا برئيس الجمهورية ومن خلال سيطرة الجيش اللبناني على كل الأراضي اللبنانية. في المقابل، سنتأكد ان إسرائيل تدرك ان هناك مرحلة جديدة في لبنان، وان لبنان هو الذي يسيطر على مصيره، ولا ينظر الى سوريا او الى ايران، او الى الولايات المتحدة لاخذ التوجيهات والتعليمات، بل يقوم بما هو في مصلحته. وقد جلت في كل المناطق اللبنانية، وانا آتي الى هنا منذ اكثر من 30 عاماً، الشيء الوحيد الذي سمعته هنا، وما اسمعه وانا اتحدث مع اللبنانيين حول العالم، هو اننا لبنانيون اولاً ونحن نفتخر بأننا لبنانيون، هذه هوية لا تعرف دينا، ولا يجب ان يكون ذلك هو الحال. والكلام نفسه يجب ان يقال لاسرائيل، ان لبنان عاد، وهو يهتم بنفسه، وهناك صوت واحد يتحدث عن الشعب اللبناني، وهو الحكومة اللبنانية، وانا سأنقل ذلك الى الولايات المتحدة بالإضافة الى لائحة بالامور التي يجب ان نقوم بها لكي نساعد القوات المسلحة اللبنانية والجيش اللبناني للقيام بمهامهم.