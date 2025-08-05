المركزية- التقى وزير العمل محمد حيدر رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني في بغداد، ونقل إليه رسالة من رئيس الحكومة نواف سلام أعرب فيها عن تقدير لبنان الكبير لمواقف العراق الثابتة والداعمة، لا سيما في ظل الأزمات التي يمر بها البلد.

وتناول اللقاء مجموعة من الملفات الحيوية التي تهم الجانبين، وفي طليعتها ملف إعادة إعمار لبنان والدور المنتظر للعراق في هذا المجال، إلى جانب دعم لبنان بمادة القمح الذي سبق أن التزمت به الحكومة العراقية.

كما تم البحث في فتح آفاق جديدة للاستثمارات المشتركة بين البلدين، ومتابعة ملف أنبوب النفط من العراق إلى سوريا ومنه إلى لبنان، إضافة إلى أوضاع اللبنانيين المقيمين في العراق، وضرورة معالجة بعض التحديات التي يواجهونها، فضلاً عن تفعيل عمل مجلس الأعمال اللبناني – العراقي كإطار تنسيقي يساهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري.

وأبدى الرئيس السوداني تجاوبًا فوريًا مع جميع الطروحات، وأعطى تعليماته المباشرة لفريقه الوزاري والمعنيين بمتابعة هذه الملفات، للشروع الفوري في تنفيذ ما تم التفاهم عليه خلال اللقاء.

مؤتمر صحافي

وسيعقد الوزير حيدر مؤتمرًا صحافيًا فور عودته إلى بيروت، يعلن خلاله تفاصيل ما تم التفاهم عليه مع الجانب العراقي، والخطوات التنفيذية التي تم البدء بها.