May 1, 2025 12:53 PMClock
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الرئيس الأوكراني: هناك حاجة إلى دفعة ملموسة للدبلوماسية ومزيد من الضغط على روسيا لإجبارها على التفاوض

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