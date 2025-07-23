استقبلت الرئيسة العامة الجديدة للراهبات الباسيليات المخلصيات الأم كلاديس الصباغ والراهبات: الأم منى وازن مدبّرة أولى ونائبة عامّة، الأخت كميليا حنا مدبرة ثانية، الأخت سيمون خليل مدبرة ثالثة، والأخت لوريس رعد مدبرة رابعة، في دير حاملات الطيب للراهبات الباسيليات المخلصيات في جعيتا، المهنئين، لمناسبة انتخابها والمدبرات.

ومن أبرز المهنئين: الوزير السابق هيكتور حجار، الرئيس العام للرهبنة المريمية الأباتي إدمون رزق، المستشار القانوني لبطريركية الروم الكاثوليك المحامي كميل نصر، الرئيس العام للرهبنة الأنطونية ومجلس المدبرين الأب جوزف بو رعد، الرئيس العام للجمعية البولسية الأب مروان سيدي، الرئيسة العامة للراهبات المعونة الدائمة الأم نيكول حرو والأخت تريز السلوى، الرئيسة العامة للراهبات الباسيليات الشويريات الأم ندى طانيوس، الرئيسة العامة للراهبات البلديات اللبنانيات الأم دولي شعيا، الرئيسة العامة للراهبات الأنطونيات الأم نزها الخوري، عبدو وبيار لبكي، رئيسة وأعضاء أخوية مغدوشة، منسقة شؤون المرأة اللبنانية في بطريركية الروم الكاثوليك الدكتورة سينتيا غريب، سليم أبو زيد، جمهور راهبات دير مار الياس في جعيتا، اللواء الياس شامية، الرئيسة العامة لراهبات العائلة المقدسة الأم ماري انطوانيت سعادة، منسق العلاقات العامة والبروتوكول بسام عبد المسيح، الرئيس العام للرهبنة اللبنانية المارونية مع النائب العام الأباتي هادي محفوظ، نائب رئيس كاريتاس في منطقة صيدا والزهراني إيلي سمعان، الأب نداء ابراهيم وجمهور دير الإكليرية الكبرى المخلصية، رئيس مدرسة المخلص في سهيلة الأب حنا كنعان، المحامي ابراهيم طرابلسي، ميشال حجار، وأهالي الرئيسة العامة والمدبرات وشخصيات وأصدقاء الراهبات.