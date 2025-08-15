Aug 15, 2025 10:12 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

الرئيسان ترامب وبوتين يلتقيان في مطار ألاسكا تمهيداً للقمة التي ستجمعهما

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o