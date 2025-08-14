ارتفع الذهب للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الخميس مدعوماً من تراجع الدولار وانخفاض عوائد سندات الخزانة في وقت تتزايد فيه رهانات المتعاملين على خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة في أيلول.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنحو 0.4 بالمئة إلى 3368.99 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 01:21 بتوقيت غرينتش. وزادت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول0.3 بالمئة إلى 3417.80 دولاراً.

وانخفض الدولار مقترباً من أدنى مستوياته في أسابيع عدة مقابل عملات منافسه، ما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.