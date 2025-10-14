سجل الذهب ذروة جديدة متجاوزا 4100 دولار للأوقية (الأونصة) اليوم الثلاثاء، بدعم من تزايد التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيخفض أسعار الفائدة خلال الشهر الجاري، وزيادة الإقبال على أصول الملاذ الآمن بعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين. وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة ليسجل 4126.47 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1345 بتوقيت غرينتش.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 1.3 بالمئة إلى 4187.50 دولار، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها عند 4179.48 دولار في وقت سابق من الجلسة. وزادت العقود الآجلة للذهب تسليم كانون الأول 0.2 بالمئة إلى 4142.60 دولار.



وقفز سعر المعدن النفيس 57 بالمئة خلال العام الجاري، متجاوزا حاجز 4100 دولار لأول مرة أمس الاثنين. وجاء هذا الارتفاع بدعم من عوامل عدة، منها حالة الضبابية السياسية وتوقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية وعمليات شراء قوية من البنوك المركزية وتدفقات قوية من صناديق الاستثمار المتداولة.

ويتوقع محللون لدى بنك “أوف أميركا” و”سوسيتيه جنرال” وصول الذهب إلى خمسة آلاف دولار بحلول 2026.