بعد ان القى رئيس الجمهورية جوزاف عون كلمة لبنان في الامم المتحدة، رسم فيها خارطة طريق واضحة لمستقبل لبنان الواعد كملتقى للحضارات والثقافات بين الشرق والغرب شريطة اعطائه فرصة الخروج من ازمته تبدأ من خلال الضغط على اسرائيل لوقف اعمالها العدوانية ضد لبنان، والعمل على تطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته، يتابع الرئيس عون لقاءاته مع قادة الدول العربية والاجنبية المشاركة في اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة. وبحسب المعلومات الواردة من نيويورك من المقرر ان يلتقي الرئيس عون عدداً من المسؤولين العرب والاجانب، وعدداً من رجال الاعمال، ومجموعة الدعم الاميركية ناسك فورس فور لبنان.

ونتيجة تصريحات المبعوث الأميركي توم برّاك الاخيرة التي اثارت موجة من التساؤلات بعد اعلانه ان السلام في لبنان ليس ممكناً في ظل الصراع القائم بين اسرائيل وحزب الله، كشفت مصادر امنية لجريدة "الأنباء" الالكترونية ان مواقف برّاك لم تكن عابرة بل اتت مباشرة بعد انتهاء المهلة التي كان يفترض ان يتعاون فيها حزب الله مع الدولة اللبنانية لتسليم سلاحه، الامر الذي فتح باب التساؤلات حول المرحلة المقبلة.

الذكرى الأولى لاستشهاد نصرالله وصفي الدين

وفيما رئيس الجمهورية يتابع اتصالاته ولقاءاته في نيويورك لشحذ الدعم العسكري والمالي للبنان لتجاوز ازماته الامنية والاقتصادية قفزت الى الواجهة مناسبة الاحتفال بالذكرى السنوية الاولى لاستشهاد الامينين العامين للحزب. فقد قرر حزب الله احياء هذه الذكرى على الكورنيش الغربي لمدنية بيروت في محلة الروشة من خلال اضاءة صخرة الروشة بصورتي امينيه العامين. اصطدم هذا القرار بموقف صارم من قبل رئيس الحكومة نواف سلام الذي اصدر تعميما منع من خلاله استخدام المعالم السياحية لاغراض حزبية وسياسية لاي كان.

في السياق كشفت مصادر مطلعة في اتصال مع جريدة "الأنباء" الالكترونية انه في اطار المساعي لتخفيف حالة التشنج التي شهدتها الساعات الماضية تم التوصل الى مخرج للازمة يرضي الطرفين، قضى بتراجع حزب الله عن قراره اضاءة الصخرة، عبر الية قانونية قضت بان تتقدم جمعية مقربة من حزب الله بعلم وخبر للتجمع على الكورنيش امام صخرة الروشة لاحياء ذكرى الامينين العامين. وبناء عليه وحفاظاً على الحريات العامة، تم إعطاء الاذن من قبل محافظ بيروت، شرط الالتزام بعدم قطع الطريق، وعدم عرقلة السير والحفاظ على الممتلكات العامة، وعدم إنارة صخرة الروشة، وعدم بث صور ضوئية عليها.

المصادر أشارت إلى ان القوى الامنية ستنتشر اعتباراً من صباح اليوم في محيط منطقة الروشة براً وبحراً لمنع اي مخالفة للقوانين.

واكدت المصادر ان تدابير صارمة ستتخذ لمنع أي خرق مشيرة الى ان عددا كبيرا من عناصر مكافحة الشغب ستتواجد في المكان لضمان الالتزام بالقانون. ويبقى السؤال هل سيلتزم حزب الله بتنفيذ ما نص عليه الترخيص باقامة الذكرى؟ وبالتالي هل ستنجح الدولة بفرض هيبتها بعدم السماح لدويلة حزب الله من التمدد نحو العاصمة بعد ان تعذر عليه اقامة مهرجاناته في الضاحية. الجواب بحسب المصادر رهن بالساعات المقبلة.

قاليباف يشيد بحزب الله

وفيما يشبه ما يقوله الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في اطلالاته المتكررة، كشف رئيس مجلس الشورى الايراني محمد باقر قاليباف في حديث صحافي تناول فيه عملية طوفان الاقصى وارتداداتها، ان ايران وحزب الله لم يكونا على علم مسبق بالعملية الني نفذتها حماس في 7 تشرين اول سنة 2023، مؤكداً ان ايران لا تتدخل في قرارات حماس وحزب الله. فهما يتخذان قراراتهما على ضوء الظروف السياسية والعسكرية الخاصة بهما. فيما تقدم طهران دعماً لقراراتهما في اطار الدفاع عن الارض والقضايا الاسلامية. ولفت تعليقاً على زيارته الاخيرة الى لبنان انه وجد حزب الله اكثر حيوية من قبل. وان محاولات اسرائيل واميركا تجريد حزب الله من السلاح دليل على انه لو كان الحزب مهزوماً لما سعى العدو لهذه الخطوات. وذلك دليل على قوة المقاومة وتاثيرها. واضاف ان حزب الله اليوم اقوى، واثبت تماسكاُ على المستويات المادية والمعنوية والايمانية، والقدرات العملياتية. فالكيان الصهيوني رغم قوته الجوية والمسيرة، والقوات البرية. لقد شن هجمات كثيرة بعد اغتيال نصرالله لكنه لم يتمكن من تحقيق تقدم ميداني.

هل يلتقي نتنياهو والشرع؟

في السياق اشارت وسائل اعلام اسرائيلية الى احتمال عال جداً ان يعقد يوم الاثنين المقبل في نيويورك اجتماع بين الرئيس السوري احمد الشرع ورئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو بحضور الرئيس الاميركي دونالد ترمب. وهل سيكون هذا اللقاء في حال حصوله مقدمة لتطبيع العلاقات بين سورية واسرائيل؟ الجواب رهن بما قد تحمله الساعات المقبلة من مفآجات.

المصدر: الانباء الالكترونية