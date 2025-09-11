المركزية- أعلنت وزارة الدفاع الأميركية، الأربعاء، الموافقة على حزمة مساعدات أمنية للبنان تقدر قيمتها بنحو 14.2 مليون دولار. وأوضحت أن الحزمة ستعزز قدرات الجيش اللبناني على تفكيك مخابئ الأسلحة والبنية التحتية العسكرية للجماعات غير الحكومية، بما في ذلك "حزب الله".

هذا القرار يأتي غداة زيارة قام بها قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي الأميرال براد كوبر الى لبنان منذ ايام، حيث زار قصر بعبدا السبت، قبل ان يشارك الاحد في اجتماع في الناقورة للجنة الإشراف على قرار وقف النار، بحضور الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس، قدّم خلاله الجيش اللبناني تصوراً متكاملاً للمرحلة الأولى من خطته الأمنية لحصر السلاح بيد الدولة والتي نالت موافقة مجلس الوزراء الجمعة ٥ ايلول الجاري.

القرار الاميركي بدعم الجيش، من حيث توقيته، اي ايام قليلة بعد جولة كوبر - اورتاغوس في لبنان، يدل بحسب ما تقول مصادر سياسية مطّلعة لـ"المركزية"، على رضى اميركي على الخطة التي وضعها الجيش، ويؤكد ان واشنطن عازمة على تقديم كل ما يحتاج اليه الجيش من دعم ومساعدة من اجل تطبيقها.

فالدولة اللبنانية تطلب بلا انقطاع، المساعدة للجيش وتشكو من نقص على المستويات كافة يعاني منه ويعقّد عليه تنفيذ عملية حصر السلاح، وهو ما جاء في البيان الذي تلاه وزير الإعلام بعد جلسة ٥ ايلول. من هنا، فإن الولايات المتحدة، المستعجلة حصر السلاح، تعتبر ان سد حاجات الجيش وتلبيتها، اولوية، وهو امر ستشارك فيه اصلا أكثر من دولة خاصة في مؤتمرات دعمٍ للجيش اللبناني، جار اعدادها اليوم، مرتقبة في الاشهر القليلة المقبلة، يناقشها اليوم الموفد الفرنسي جان ايف لودريان مع المسؤولين اللبنانيين.

ايضا، تتابع المصادر، واشنطن تعرف جيدا، شأنها شأن المجتمع الدولي، ان الممانعة بقيادة حزب الله، تلعب دائما على وتر ان "الجيش اللبناني ضعيف وعاجز" لتبرير احتفاظ الحزب بسلاحه. من هنا، فإن دعم المؤسسة العسكرية يُسكِت هذه الاصوات ويدحض مزاعم ان العالم يريد ترك الجيش اللبناني ضعيفاً.

وبينما تقوّي المؤسسةَ العسكرية وتساعدها، تقول المصادر ان واشنطن ستعمل ايضا على إسعافها "دبلوماسيا وسياسيا" لتنفيذ مهمتها بحصر السلاح، وذلك من خلال الضغط على إسرائيل لتخفيف اعتداءاتها على لبنان والانسحاب من الأراضي اللبنانية التي تحتلها جنوبا.

واشنطن ستسلك اذا كل الطرق التي تؤدي الى حصر السلاح بيد الدولة والى التخلّص من السلاح غير الشرعي في لبنان وعلى رأسه سلاح حزب الله، تختم المصادر.