Jul 2, 2025 1:00 PMClock
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الخارجية الأوكرانية: أي تأخير في تسليم الأسلحة الأميركية يشجع روسيا على مهاجمتنا

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