Apr 19, 2025 6:29 AMClock
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الخارجية الأميركية: نتتبع معلومات موثوقة تتعلق بهجمات وشيكة محتملة في سوريا بما في ذلك المواقع التي يرتادها السياح

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