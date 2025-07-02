Jul 2, 2025 9:40 PMClock
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الخارجية الأمريكية: ترامب أكد أن الوضع سيزداد سوءا إذا لم يتم قبول وقف إطلاق النار في غزة

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