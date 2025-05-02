فيما كان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون يقوم بخطوة جديدة في إطار مساعيه لإعادة لبنان إلى محيطه العربي، واستعادة الثقة العربية والخليجية به، كان زعيم "جماعة الحوثييين" عبد الملك الحوثي، ينتقد ما وصفه بـ "ضعف الموقف الرسمي اللبناني" حيال الاعتداءات الإسرائيلية، معتبراً أنّ ذلك يثبت أن"ضمانة لبنان وقوته هي بالالتفاف حول مقاومته الثابتة والصامدة".

مصادر سياسية متابعة قالت لـ "نداء الوطن" إنّ "الحوثي يسير على خطى السفير الإيراني في بيروت مجتبى أماني، في التدخّل بشؤون لبنان، حيث يبدو أنّ محور الممانعة لم يقتنع بعد بأنّ هذه البلاد بدأت مرحلة جديدة ستكون خالية من تأثيره عليها، وأنّ الدولة ستتّخذ قراراتها السيادية بما يتناسب مع مصلحة لبنان، وفي هذا الإطار، يندرج قرارها الحاسم بحصر السلاح بيد الشرعية، وفقاً لما يكرّره مراراً رئيسا الجمهورية والحكومة".

"نداء الوطن"