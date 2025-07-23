المركزية- إنطلق مشوار منتخب لبنان في كرة السلة في كأس بيروت التحضيرية بفوز ثمين على نظيره المنتخب الأردني.

وتألق منتخب لبنان منذ بداية المباراة في مجمع نهاد نوفل في الزوق بحفاظه على تقدمه طيلة الاشواط حيث تمكن من الفوز بنتيجة 89- 79.

وكان أفضل لاعب في المباراة النجم الصاعد للمنتخب يوسف خياط(يلعب في دوري الجامعات في الولايات المتحدة) مع تمكنه من تسجيل أكثر من 20 نقطة بالرغم من صغر سنه. وقد غاب عن المنتخب بداعي الاصابة كل من علي مزهر، علي منصور، علي حيدر، كريم عز الدين، علماً أن المباراة الثانية للمنتخب ستكون امام ايران عند الساعة التاسعة من مساء يوم الخميس المقبل في مجمع نهاد نوفل.

رئيس الاتحاد اللبناني اكرم الحلبي أبدى امتعاضه حيال اللاعب عمر جمال الدين الذي لم يرد بعد على طلب الاستدعاء الى المنتخب، ولوّح بفرض عقوبات قاسية عليه قائلاً إن الإتحاد ينتظر جواباً من الفيبا لبدء تطبيق هذا القانون على كل لاعب لم يلتحق بالمنتخب. والقانون سيعتمد على توقيف اللاعب خمس سنوات من اللعب في اي ناد في لبنان او في الخارج كحد اقصى.