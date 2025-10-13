أحرز نادي الحكمة بيروت النسخة الأولى من كأس التحدي لكرة السلة بعد فوزه على نادي هومنتمن بيروت بنتيجة 107-88، في المباراة التي أقيمت على ملعب "مجمع نهاد نوفل للرياضة والمسرح" في الذوق.

وانتهت أرباع اللقاء لصالح النادي الأخضر على الشكل التالي: (31-24)، (28-21)، (23-14)، (25-29).

كانت انطلاقة الحكمة بطيئة مع هيمنة دفاعية وهجومية لرجال المدرب جو مجاعص، لكن قبل نهاية الربع الأول بنحو 4 دقائق، أعاد اللاعب إريك غرين فريقه إلى السكة، ووجد "الأخضر" الإيقاع المناسب حتى أنهى الدقائق العشر الأولى متقدماً بفارق 7 نقاط (31-24).

واصل رجال المدرب جو غطاس سيطرتهم على مجريات اللقاء في الربع الثاني، مع محاولات مستمرّة لهومنتمن من أجل العودة، لكنّ النصف الأول انتهى لصالح الحكمة بفارق 14 نقطة (59-45).

هيمن الحكمة بشكل كامل على الربع الثالث من دون السماح لهومنتمن بأي فرصة لتقليص الفارق، ورفع "الأخضر" النتيجة مع نهايته إلى 23 نقطة (82-59).

لم يتغيّر الحال في الربع الأخير، إذ أكد الحكمة أفضليته لخطف النسخة الأولى من كأس التحدي، وأنهى المباراة لصالحه بنتيجة 107-88.

وكان الحكمة قد فاز في نصف نهائي كأس التحدي على النادي الأنطوني (106-90)، أما هومنتمن فتأهل إلى النهائي بعد تغلبه على نادي بيروت فيرست كلوب (89-84).

علماً أنّ الموسم الجديد لبطولة لبنان لكرة السلة ينطلق يوم السبت المقبل في 18 تشرين الأول/ أكتوبر بمباراة تجمع النادي الأنطوني بنادي المريميين ديك المحدي على ملعب المعهد الأنطوني.