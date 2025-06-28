المركزية- مباراة حاسمة واحدة تفصل نادي الحكمة عن التأهل الى نهائي بطولة لبنان لكرة السلة، وهي مباراة تقام غداً الاحد في غزير وتجمعه للمرة الرابعة ضمن سلسلة المربع الذهبي بنادي بيروت.



ويتطلع نادي الحكمة الى حسم السلسلة لصالحه في لقاء سيكون بمثابة ام المعارك في غزير مساء غد عند الساعة ال9h45، حيث من المتوقع ان يشهد ملعب غزير على "Full House" غير مسبوق كما ذكرت المعلومات.

وفي حال فوز الحكمة، فإنه سيتأهل الى النهائي لمواجهة نادي الرياضي. اما إذا فاز بيروت، فسيفرض مباراة خامسة حاسمة في الشياح.

وقال مدرب الحكمة القبرصي لينوس غافريل ان التركيز سيكون بأقصى درجاته لتفادي اي اخطاء قد ترتكب في المواجهة ولتأمين فوز الحكمة على أرضه والإحتفال بعد المباراة. ووعد غافريل جمهور الحكمة بالقتال حتى النهاية للفوز، وأشاد بجهود جميع اللاعبين الذين طبقوا الخطة كما وضعت في لقاء الشياح.

اما مارك خويري لاعب الحكمة، فقال إن مواجهة الشياح لم تكن سهلة ولكن الهدف كان الفوز فيها كي تُحسم السلسلة في غزير، وكان التركيز على عدم دخول لاعبي فريق بيروت في اجواء المباراة والتشديد عليهم في الدفاع.