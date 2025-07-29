المركزية- بزخم كبير بدأ نادي الحكمة تحضيراته للموسم المقبل من بطولة لبنان في كرة السلة حيث أعلن عن التوقيع مع 3 لاعبين وتعيين مدرب جديد مع مدير للنادي.

وفي احتفال رسمي في مقر نادي الحكمة في الاشرفية، اعلن النادي الأخضر أنه وقّع مع اللاعبين رودي الحاج موسى الذي كان قد أعير الى نادي الانترانيك وانتهت فترة إعارته، يوسف خياط الذي وقّع لمدة 3 سنوات، فيما جدّد لجهاد الخطيب موسماً اضافياً بعد أدائه الجيد في صفوف النادي العام الماضي خصوصاً في الفاينال 4 والنهائي. كما تم تعيين جو غطاس مدرباً للنادي لمدة موسمين بعدما انتهى عقده مع نادي الاهلي بنغازي الليبي وفي ظل عدم رغبته بالتجديد. كما اعلن النادي عن تعيين خليل جوزف عون مديراً للفريق بعد اعتزاله اللعب بشكل رسمي.

المدرب جو غطاس أكد انه سعيد بالعودة الى الحكمة وان الهدف في الموسم المقبل هو اعادة نادي الحكمة الى منصات التتويج المحلية والعالمية. ولم يؤكد أو ينف غطاس الأنباء عن مفاوضات بين النادي ولاعب فريق بيروت علي حيدر، لكن الأمور مفتوحة، كما قال.

الى ذلك، أبقى نادي الحكمة على لاعبيه جاد خليل، جيرار حاديديان ، مارك خويري، عزيز عبد المسيح وجو ابي خريس، علماً أن العقود معهم تمتد لسنتين.