المركزية- مباراة أخرى منتظرة اليوم لنادي الحكمة في إطار البطولة العربية في كرة السلة، وتجمعه بنادي الوحدة السوري.

وبعد فوزه الكبير أمام نادي البشائر العماني يوم الاحد، يستعد نادي الحكمة لخوض المباراة الثالثة له في الدور الأول من كأس الأندية العربية أمام نادي الوحدة السوري، ومن المرجح أن تكون المباراة سهلة للنادي الأخضر نظراً لضعف النادي السوري والذي سبق أن خاض مباريات عدة ضد الحكمة، وغالبا ما كان الفوز للنادي اللبناني.

وبالإنتقال الى دورة ابو ظبي الودية، فقد كانت انطلاقة رائعة لكل من ناديي الرياضي والشانفيل من حيث الأداء الكبير الذي سجّل لهما في اولى مباراتيهما، إذ فاز الرياضي بفارق واسع وكبير امام نادي الظفرة من الامارات بنتيجة 114-81، فيما فاز نادي الشانفيل أمام نادي نادي الوحدة بفارق كبير ايضاً بنتيجة 105-61.

ويواجه اليوم الشانفيل نادي القرين الكويتي عند الساعة 5h45 مباشرة على قناة الجديد.

على صعيد آخر، وبالإنتقال الى سوق الإنتقالات تحضيراً لبطولة لبنان، أعلن عن صفقة بين ناديي الحكمة والمركزية جونية تضمنت انتقال جهاد الخطيب الى صفوف المركزية لموسم كامل، وانتقال لاعب المركزية ايلي غالب الى صفوف نادي الحكمة لموسم واحد ايضاً.