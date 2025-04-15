رالف يزبك وهبة

المركزية - في إطار مرحلة الإياب من دوري كرة السلة اللبناني، يلتقي يوم الأربعاء نادي المركزية جونية بنادي الحكمة في ملعب مدرسة المركزية عند الساعة ال9h45 ليلا.

وبعد هزائم متوالية، يسعى نادي الحكمة الى اعادة الثقة بين لاعبيه وجمهوره، ما يجعل المباراة مع نادي المركزية ذات أهمية بالغة للنادي الاخضر الذي يريد العودة الى نتائجه الايجابية التي ظهر بها طوال مباريات مرحلة الذهاب.

وكما بات معلوماً، فان الوافد الجديد الى النادي الاخضر اللاعب الهايتي كادي لالين سيظهر للمرة الاولى مع النادي في لقاء الاربعاء بعدما لم يسمح له بالمشاركة في بطولة وصل لان اسمه لم يكن موجوداً في القائمة. والجدير بالذكر أن لالين كان ناشطاً في الدوري الكوري الجنوبي وفي دورات أخرى في الخارج قبل توقيعه مع نادي الحكمة.

وذكرت بعض المعلومات ان الحكمة يبحث عن لاعب ارتكاز ليكون بدلاً من الجنوب السوداني اتير ماجوك الذي وقّع مع الفريق لمدة شهر واحد، ومن بين الأسماء التي يتم التفكير فيها مجنّس منتخب لبنان الاميركي عمري سبيلمان الذي يلعب في الدوري الروسي، ولكن لم يصدر اي شيء حتى الآن عن إدارة نادي الحكمة حول هذا الموضوع.