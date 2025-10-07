أنهى نادي الحكمة اللبناني بطولة الأندية العربية لكرة السلة في المركز الثاني بعد خسارته أمام نادي الكويت الكويتي بنتيجة 93-101، في المسابقة التي أقيمت على ملعب النصر في دبي.

وانتهت أرباع اللقاء على الشكل التالي: (34-25)، (31-24)، (17-32)، (19-12).

الانطلاقة كانت قوية لنادي الكويت الكويتي الذي سجل 4 ثلاثيات تقدّم فيها بنتيجة 12-0 على نادي الحكمة. واستمرّت السيطرة الكويتية، خصوصاً من المسافة البعيدة، قبل أن يقلّص الأخضر الفارق إلى 9 نقاط بقيادة طوني كار لينتهي الربع الأول (34-25).

واصل الفريق الكويتي أفضليته في الربع الثاني من الناحيتين الدفاعية والهجومية، مع تألق لافت من المسافة البعيدة، لينتهي الشوط الأول بفارق 16 نقطة وبنتيجة 65-49.

ردة فعل قوية لنادي الحكمة مع بداية الربع الثالث، حيث تمكن من تقليص الفارق سريعاً إلى نقطتين من دون أن يتمكن الفريق الكويتي من تسجيل أي نقطة خلال أكثر من 4 دقائق. وبقيت النتيجة متقاربة حتى انتهى الربع الثالث بفارق نقطة واحدة فقط لصالح الكويتيين بنتيجة 82-81.

وتقدم رجال المدرب جو غطاس للمرّة الأولى في المباراة قبل 6 دقائق و40 ثانية من نهاية اللقاء (85-84). وتواصل الصراع بين الفريقين حتى الثواني الأخيرة، حتى حسم الكويت الكويتي اللقب بفوزه بنتيجة 101-93.

وكان الحكمة قد سقط في مباراته الأولى في المجموعة أمام نادي الريان القطري (81-86)، قبل أن يفوز على نادي البشائر العماني (110-72) ونادي الوحدة السوري (102-88) ونادي السيب العماني (105-78) في دور الـ16، ونادي الأهلي طرابلس الليبي (89-75) في ربع النهائي، ونادي العربي الرياضي القطري في نصف النهائي (98-88).

وشارك نادي الأنطوني اللبناني في البطولة لكنه خرج من ربع النهائي أمام العربي الرياضي القطري (103-104) بعد وقتٍ إضافي.

علماً أنّ فريق الأنطوني حقق فوزاً واحداً في المجموعة جاء على حساب نادي المنامة البحريني (79-73)، وسقط في مباراتين أمام نادي الكويت الكويتي (83-88) والنادي الأهلي الرياضي الليبي (72-89) قبل أن يتأهل إلى دور الـ16 ويتغلب على نادي حمص الفداء السوري (98-97).