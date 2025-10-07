Oct 7, 2025 6:20 AMClock
رياضة
الحكمة وصيفاً لنادي الكويت الكويتي في بطولة الأندية العربية لكرة السلة

أنهى نادي الحكمة اللبناني بطولة الأندية العربية لكرة السلة في المركز الثاني بعد خسارته أمام نادي الكويت الكويتي بنتيجة 93-101، في المسابقة التي أقيمت على ملعب النصر في دبي.

وانتهت أرباع اللقاء على الشكل التالي: (34-25)، (31-24)، (17-32)، (19-12).

الانطلاقة كانت قوية لنادي الكويت الكويتي الذي سجل 4 ثلاثيات تقدّم فيها بنتيجة 12-0 على نادي الحكمة. واستمرّت السيطرة الكويتية، خصوصاً من المسافة البعيدة، قبل أن يقلّص الأخضر الفارق إلى 9 نقاط بقيادة طوني كار لينتهي الربع الأول (34-25).

واصل الفريق الكويتي أفضليته في الربع الثاني من الناحيتين الدفاعية والهجومية، مع تألق لافت من المسافة البعيدة، لينتهي الشوط الأول بفارق 16 نقطة وبنتيجة 65-49.

ردة فعل قوية لنادي الحكمة مع بداية الربع الثالث، حيث تمكن من تقليص الفارق سريعاً إلى نقطتين من دون أن يتمكن الفريق الكويتي من تسجيل أي نقطة خلال أكثر من 4 دقائق. وبقيت النتيجة متقاربة حتى انتهى الربع الثالث بفارق نقطة واحدة فقط لصالح الكويتيين بنتيجة 82-81.

وتقدم رجال المدرب جو غطاس للمرّة الأولى في المباراة قبل 6 دقائق و40 ثانية من نهاية اللقاء (85-84). وتواصل الصراع بين الفريقين حتى الثواني الأخيرة، حتى حسم الكويت الكويتي اللقب بفوزه بنتيجة 101-93.
وكان الحكمة قد سقط في مباراته الأولى في المجموعة أمام نادي الريان القطري (81-86)، قبل أن يفوز على نادي البشائر العماني (110-72) ونادي الوحدة السوري (102-88) ونادي السيب العماني (105-78) في دور الـ16، ونادي الأهلي طرابلس الليبي (89-75) في ربع النهائي، ونادي العربي الرياضي القطري في نصف النهائي (98-88).

وشارك نادي الأنطوني اللبناني في البطولة لكنه خرج من ربع النهائي أمام العربي الرياضي القطري (103-104) بعد وقتٍ إضافي.

علماً أنّ فريق الأنطوني حقق فوزاً واحداً في المجموعة جاء على حساب نادي المنامة البحريني (79-73)، وسقط في مباراتين أمام نادي الكويت الكويتي (83-88) والنادي الأهلي الرياضي الليبي (72-89) قبل أن يتأهل إلى دور الـ16 ويتغلب على نادي حمص الفداء السوري (98-97).

