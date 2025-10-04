المركزية- مباراة صعبة في الدور الربع النهائي تنتظر فريق الحكمة في إطار كأس الأندية العربية في دبي بنسختها ال 37، وهو يعوّل على تخطيها للمضي في مشواره في هذه البطولة.

ويواجه الحكمة في لقاء صعب نادي الأهلي طرابلس الليبي أحد أقوى الأندية الافريقية عند الساعة ال7h00 من مساء اليوم في توقيت بيروت المحلي، علماً أن النادي الاخضر كان تمكّن من اجتياز نادي السيب العماني في الدور ال16 من البطولة بفوز سهل بنتيجة 105_78.

ويدرك المدرب جو غطاس أن المواجهة أمام نادي الاهلي طرابلس لن تكون سهلة، ولكن سيفعل كل ما في وسعه من اجل الفوز والمضي قدماً نحو النهائي والفوز بلقب البطولة والتي غابت عن خزائن النادي الاخضر منذ فترة طويلة. ويذكر ان غطاس تمكن من الفوز بالبطولة نفسها عندما كان مدرباً لنادي بيروت فيرست، وهو يتطلع الى تكرار التجربة نفسها مع الحكمة.

أما بالإنتقال الى دورة ابو ظبي الدولية، فقد تمكن الرياضي من حسم المواجهة اللبنانية اللبنانية التي جمعته بنادي الماريست الشانفيل الذي بدا فريقاً قوياً وربما يكون منافساً على اللقب المحلي للموسم المقبل، اذ كان على بُعد خطوة من الفوز على الرياضي وتحقيق مفاجأة، ولكن تمكن النادي الاصفر من قلب المعادلة بعدما كان الشانفيل متقدماً في بداية الربع الثالث وانتهت النتيجة 83-97 لمصلحة الرياضي، حيث تأهل الى نهائي البطولة التي ستقام يوم الاحد بإنتظار هوية الفريق الذي سيواجهه.