المركزية- بدأ فريق الحكمة من دبي إستعداداته للمشاركة في بطولة الأندية العربية التي تبدأ الخميس المقبل وتستمر حتى الرابع من تشرين الأول.

وتضم قائمة لاعبي الحكمة المشاركين في البطولة كلاً من: اتير ماجوك، مارك خويري، جاد خليل، رودي الحاج موسى، جهاد الخطيب، علي حيدر، جيرار حديديان، باريس باز، اريك غرين، طوني كار، جو ابي خريس ويوسف خياط، والمدرب هو جو غطاس.

وأولى مواجهات النادي الاخضر ستكون امام نادي الريان القطري يوم الجمعة المقبل عند الساعة ال5h00 مباشرة عبر قناة MTV التي ستنقل مجريات البطولة كلها. ومساء امس اعلن الحكمة عن اصابة رودي الحاج موسى في التمارين، وعلى الارجح لن يشارك في البطولة بحسب تقدير أولي.

والجدير بالذكر ان الحكمة اعلن التعاقد مع ماجوك ليكون لاعباً لبنانياُ في صفوفه نظرا لحصوله على الجنسية اللبنانية في ضوء مشاركته مع منتخب لبنان مرات عدة.

وسيشارك الى جانب الحكمة نادي الأنطونية بعبدا للمرة الاولى بقيادة المدرب رالف عقل وبفريق قوي أعلن عنه في حفل أقيم في مقر النادي يوم السبت الماضي، وأبرز لاعبيه: باتريك بوعبود، ميغيل مارتينيز، ايلي شمعون العائد بعد غياب طويل، جورج شويري المنتقل من المركزية واللاعب الاميركي ريكي ليدو لاعب بيروت السابق.