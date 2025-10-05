المركزية- مباراة واحدة تفصل نادي الحكمة عن التأهل الى نهائي بطولة الأندية العربية في كرة السلة التي تقام في دبي.

ويواجه نادي الحكمة في مهمة صعبة نادي العربي القطري أحد أقوى المرشحين للفوز باللقب، حيث يخوض هذه المواجهة في النصف النهائي عند الساعة السادسة من مساء اليوم الاحد.

الحكمة سيحاول تفادي تكرار الخسارة امام الأندية القطرية بعدما خسر مباراة الافتتاح امام الريان القطري بشكل مفاجئ.

وكان الحكمة قد فاز بفارق مريح امام الاهلي طرابلس الليبي ثالث العالم في مباراة كانت صعبة في البداية للنادي الاخضر حيث ظل الفريق الليبي متقدماً حتى نهاية الربع الثاني، وبعدها تمكن الحكمة من معادلة النتيجة.

والملفت في مباراة الأمس كان تألق لاعب الحكمة الجديد يوسف خياط الذي خاض إحدى أجمل المباريات وسجّل 31 نقطة مع اكثر من 8 ثلاثيات.

وبالإنتقال الى دورة ابو ظبي، فإن نادي الرياضي يواجه نادي الشارقة الإماراتي في النهائي حيث ستكون المباراة ذات طابع ثأري بعد خسارة النادي اللبناني أمامه في مباراة سابقة في الدورة نفسها بنتيجة 80-83. وستجري المباراة عند الساعة 5h45 في توقيت بيروت في قاعة نادي الجزيرة.