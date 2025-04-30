المركزية- تستكمل اليوم الأربعاء المرحلة ال15 من بطولة لبنان لكرة السلة بلقاء يجمع ناديي الحكمة والشانفيل عند الساعة ال9h45 في غزير.

ويحاول نادي الحكمة ان يبقي على سجله النظيف من دون اي خسارة، ويدرك المدرب اليوناني إلياس زوروس ان المهمة لن تكون سهلة، لذا سيحاول الفريق أن يتجنب الاخطاء التي يرتكبها في العادة وأن يمسك المباراة بإيقاعها منذ البداية لا سيما أن الشانفيل ليس فريقاً سهلاً اذ يمتلك العديد من العناصر الهامة في صفوفه أمثال جيمي سالم وكريم عز الدين والأميركي جايفون بلايك الهداف واللاعب المحترف، وسيكون كامل تركيز لاعبي فريق الحكمة عليه بالدفاع كي لا يتمكن بلايك من ايجاد طرق سهلة في التسجيل. وقد طلب المدرب زوروس من جمهور الحكمة ان يكون حاضراً وبقوة في غزير وان يكون الى جانب الفريق كما في المباريات السابقة.

والجدير بالذكر أن فريق الحكمة كان فاز بصعوبة امام نادي الانطونية بعبدا السبت الماضي بنتيجة 84 _93.