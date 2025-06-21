رالف يزبك وهبة

المركزية- التشويق ينتظر جمهور كرة السلة في مباراة من منافسات ال "فينال فور" أو المربع الذهبي من بطولة لبنان في السلة غداً الاحد في لقاء يجمع ناديي بيروت فيرست والحكمة.

ويحل نادي الحكمة ضيفاً في الشياح مساء الأحد في المواجهة الثانية من منافسات ال "فاينال فور" حيث يواجه بيروت فيرست عند الساعة 9h45.

ويدرك النادي الأخضر أن المواجهة لن تكون سهلة امام بيروت المتجدد بأجانب جدد بعدما استغنى عن خدمات اللاعب الكاميروني كنيث كادجي وإستقدم اللاعب الاميركي ريتشارد سولومون.

وبعد المباراة التي جمعت الحكمة والرياضي الاربعاء الماضي في غزير وانتهت لمصلحة الأصفر بفارق ثمان نقاط، أبدت إدارة نادي الحكمة في بيان امتعاضها من بعض الأخطاء التحكيمية التي حصلت، وطالبت الاتحاد بإستقدام حكام أجانب للموسم المتبقي. كما استنكرت قيام البعض من جمهور الأخضر برمي عبوات المياه في إتجاه الحكام خلال المباراة. كما اكدت انها سوف تتابع الامر وستتخذ الاجراءات اللازمة لتفادي تكرار ما حصل.