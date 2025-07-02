Jul 2, 2025 8:03 AMClock
رياضة
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الحكمة تخطى بيروت فيرست ويواعد الرياضي في نهائي بطولة السلة

ضرب الحكمة بيروت موعدا وغريمه التقليدي الرياضي بيروت حامل اللقب في الدور النهائي لبطولة لبنان في كرة السلة لنوادي الدرجة الأولى للرجال، بعدما اجتاز الفريق الاخضر وبنجاح "حاجز" بيروت فيرست كلوب في الدور نصف النهائي "فاينال فور" بفوزه عليه 3 - 2 بعد مباراة خامسة فاصلة في السلسلة.

وجدد الحكمة مساء أمس فوزه على ارض منافسه في مجمع الشياح الرياضي البلدي بالشياح بفارق نقطة واحدة 78 - 77،

حيث استهل بيروت السلسلة بالتقدم 1 - 0، فيما فاز الحكمة في المباراتين الثانية في غزير والثالثة بالشياح، وعادل بيروت السلسلة بفوزه في المباراة الرابعة في غزير فارضا مباراة خامسة فاصلة.

وكلمة حق تقال ان جمهور الحكمة الأكبر في لبنان استحق هذا الفوز، وهو الذي يمني النفس بلقب أول في بطولة لبنان للمرة الأولى منذ 2004، يوم فاز الحكمة على الشانفيل في الدور النهائي، مختتما سلسلة من الفوز بلقب البطولة منذ 1998.

ولم يسبق للحكمة الفوز على الرياضي هذا الموسم، سواء في بطولة لبنان أو في دوري ابطال غرب آسيا "وصل". وعرف الفريق كبوات كبيرة، الا انه استعاد صورته في الدور نصف النهائي.

ويفوز بلقب بطولة لبنان الفريق الذي يتقدم منافسه بأربع مباريات من سبع ممكنة، علما ان أفضلية الأرض للرياضي كونه احتل المركز الاول في ختام الدوري المنتظم.

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