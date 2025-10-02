تأهل نادي الحكمة اللبناني إلى ربع نهائي البطولة العربية لكرة السلة، بعد فوزه على نادي السيب العماني بنتيجة 105-78، في المسابقة المقامة على ملعب النصر في دبي.

وكان نادي الحكمة بيروت قد سقط في مباراته الأولى في المجموعة أمام نادي الريان القطري (81-86)، قبل أن يفوز على نادي البشائر العماني (110-72) ونادي الوحدة السوري (102-88).

بدوره، تأهل نادي الأنطوني بعبدا اللبناني إلى ربع النهائي بعد فوزه على نادي حمص الفداء السوري بنتيجة 98-97.

وحقق نادي الأنطوني فوزاً واحداً في المجموعة جاء على حساب نادي المنامة البحريني (79-73)، وسقط في مباراتين أمام نادي الكويت الكويتي (83-88) والنادي الأهلي الرياضي الليبي (72-89) قبل أن يتأهل إلى دور الـ16 ويخطف فوزاً ثميناً يضعه في ربع النهائي.