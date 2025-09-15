رالف يزبك وهبة

المركزية- أسبوع يفصل ناديي الحكمة والانطونية عن التوجه الى دبي للمشاركة في كأس الاندية العربية.

وستكون اولى مباريات الحكمة امام الريان القطري على أن تنقل الوقائع مباشرة عبر قناة "ام تي في" بتاريخ 26 ايلول عند الساعة ال5h00.

وكان النادي الأخضر قد بدأ تدريباته قبل أيام على ارض مجمع نهاد نوفل الزوق بمشاركة جميع اللاعبين، وذلك بعد اتمام تشكيلته تحضيراً للموسم المقبل في كرة السلة عقب التوقيع مع لاعب الارتكاز الاميركي باري باز الذي وصل الى بيروت قبل أيام والتحق مباشرة بالفريق. وسيحاول الحكمة الفوز باللقب في دبي بعد غياب طويل عن الألقاب بسبب المطبات التي مرّ بها الفريق في الآونة الاخيرة.

اما بالنسبة للأنطونية، فستكون المرة الاولى التي يشارك فيها بمثل هذه البطولات بقيادة المدرب رالف عقل بعدما شكل فريقاً يبدو انه سيكون قوياً في الموسم المقبل، حيث جدد لعدد من لاعبيه ابرزهم باتريك بوعبود وميغيل مارتينز، واستقدم لاعب بيروت السابق الاميركي ريكي ليدو