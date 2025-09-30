

المركزية- توجه مسؤول وحدة الارتباط والتنسيق في حزب الله وفيق صفا، مساء الخميس، بالشكر إلى قائد الجيش رودولف هيكل والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله على إنجاح فعاليات إضاءة صخرة الروشة.

اما السبت، فشدّد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عزالدين على دور الجيش الوطني اللبناني والأجهزة الأمنية كافة التي تعاطت مع ما حصل ‏الخميس، بحكمة وشجاعة وحرص على الاستقرار والسلم الأهلي، كما لفت إلى دور الأجهزة الأمنية كافة التي ساعدت ‏وساهمت في نجاح المناسبة وخروجها بأبهى صورة.

يريد الحزب اذا، ان يصوّر الجيش والاجهزة الامنية على انهما ليسا فقط الى جانبه ، بل هما في وجه السلطة السياسية التي يمثلها رئيس الحكومة نواف سلام، وهنا الخطورة الفعلية، بحسب ما تقول مصادر نيابية سيادية لـ"المركزية"، وهو يريد ان يقول ان الجيش يصون السلم الاهلي، بينما سلام يهدده، وبالتالي كما ان الجيش لم ينفذ تعميم سلام في الروشة، فانه لن ينفذ قرار حصر السلاح لانه يرفض الفتنة والاصطدام بالناس.

ايضا، يغمر الحزب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون بـ"حبه" ويشيد عبر اعلامه بحكمته كما و يتحدث عن اتفاقات حصلت معه قبل انتخابه. فقد كشف عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله في حديث صحافي منذ ايام ان "جرى اتفاق بيننا (وفد من "الحزب" ومن "أمل") وبين العماد عون بين جلستي انتخاب الرئيس، والاتفاق على مبادئ أساسية:

أولًا- طبيعة التمثيل في الحكومة.

ثانيًا- القرار 1701 حصريًا جنوب الليطاني.

ثالثًا حوار حول استراتيجية الأمن الوطني.

ويُكمِل فضل الله: تم الاتفاق فجرى الانتخاب.

وفي انتظار توضيح ما من بعبدا، تقول المصادر ان اللعبة "غير البريئة" التي يلعبها الحزب مع الجيش، يلعبها ايضا مع عون. فـ"من الحب ما قتل"، اذ ان هذه العاطفة عليهما يريد منها الحزب، إظهارهما غير مباليين بما تريده منهما غالبية اللبنانيين والمجتمع الدولي، في خطوة تتهدد جديا العهد ومستقبله والجيش ايضا والدعم الداخلي والخارجي لهما. فهل ستضع الشرعية النقاط على الحروف وتطلب من الحزب الاقلاع عن هذه المواقف الجميلة في ظاهرها والسامّة في باطنها، قبل ان تلحق ضررا لا يعوض في جسد العهد؟



