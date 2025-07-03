المركزية- المواكبة العربية والدولية للأوضاع اللبنانية في أعلى مستوى خشية انزلاقها مجدداً الى اتون النيران المشتعلة. فعلى مسافة امتار من عودة الموفد الاميركي توماس برّاك الى بيروت لتسلّم االرد اللبناني الرسمي على اقتراحاته، سبقه الى لبنان الموفد السعودي يزيد بن فرحان مساء امس، فيما استنفرت اللجنة الخماسية الدبلوماسية مجدداً واجتمعت رباعياً (لغياب السفير السعودي بداعي السفر) على مدى ساعتين ناقشت خلالها الموقف اللبناني.

حتى الساعة ليس ما يطمئن. فحزب الله يبدو، رغم انفتاحه على الحوار، متمسكاً بسلاحه لا تهمه تهديدات اسرائيل ولا ورقة واشنطن ولا ما يتردد عن 4000 هدف حددتها تل ابيب في لبنان. وفيما تستمر الجهود حثيثة لاقناعه بورقة الرد اللبناني الرئاسي من دون تجاوب، افادت معلومات خاصة "المركزية" ان الرؤساء الثلاثة يتمسكون بموقفهم الذي ضمّنوه الورقة، فإذا ما تمايز الحزب، وأصرّ على تمايزه سيبقون على موقفهم ويبلغونه لبرّاك كموقف رسمي للدولة اللبنانية.

وفي انتظار الجواب النهائي من الحزب وعلى امل الا يبقى معلقا على حبال المفاوضات الاميركية- الايرانية باعتباره ورقة قوة لطهران، وقبل وصول برّاك الى بيروت، ينشط الامير السعودي على جبهة تنظيم وتوثيق العلاقات اللبنانية- السورية لبلوغها افضل حال والشروع في ترسيم الحدود لضبطها ومنع التهريب على انواعه نهائياً .

الموفد السعودي: أبرز الاتصالات السياسية دارت اليوم بعيدا من الاضواء مع وصول بن فرحان الى بيروت مساء امس حيث يمكث في لبنان اياما عدة وقد يلتقي المبعوث الاميركي اثر وصوله.

بري والحزب: في السياق، وفي جديد الجواب اللبناني، كشفت المعلومات أن رئيس مجلس النواب نبيه بري استقبل موفداً من حزب الله أول من أمس تبلغ منه "نصف جواب" كان عبارة عن مجموعة ملاحظات، وان علي حمدان، ممثل بري، نقل الملاحظات الى اللجنة الرئاسية وتمت مناقشتها في اجتماع أول من أمس على أن يتبعها جواب رسمي اليوم". ولفتت المعلومات الى ان حزب الله سيبلّغ إجابته النهائية على التعديلات اللبنانية على ورقة براك اليوم الى الرئيس نبيه بري. وأشارت الى ان اللجنة الرئاسية المشتركة تلتئم اليوم مجدداً عقب تبلغ الإجابة الرسمية لمناقشتها تمهيداً لإنجاز الرد اللبناني الرسمي. وتابعت المعلومات مشيرة الى ان اللجنة الخماسية تتابع اليوم الاجتماعات اللبنانية لمواكبة الرد الرسمي على الورقة الاميركية في اجتماعها الذي يعقد في منزل السفيرة الاميركية في السفارة في عوكر.

مدخل الاستقرار: في المقابل، وغداة تأكيد امين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم ان الحزب لن يسلّم سلاحه للعدو الاسرائيلي، قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب علي فياض ان "حزب الله، ابدى على الدوام، استعدادا إيجابيا للتعاون في كل ما يتصل ببناء الدولة وإصلاح مؤسساتها وتطوير قدراتها التشغيلية، والدفع باتجاه تحقيق الاستقرار المنشود، بما في ذلك مؤازرة الدولة لبسط سلطتها على كامل أراضيها، وأن تكون قادرة على تأدية كل وظائفها، وفي طليعتها وظيفة الحماية والدفاع عن الشعب والسيادة". وتابع "لكن، كل ذلك سيبقى غير ممكن، بل متعذرًا، ما لم تتضافر الجهود الوطنية للضغط باتجاه تحقيق شرط أساسي، وهو انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من المواقع الخمسة التي لا يزال يحتلها، ووقف الاعتداءات المستمرة، واحترام السيادة اللبنانية". وختم:"من وجهة نظرنا، هذا هو المدخل الطبيعي والمنطقي لإطلاق مسار الاستقرار والتعافي، ومعالجة أية عقبة تحول دون أن يستكمل الجيش اللبناني انتشاره، وأن تبسط الدولة سلطتها على كامل أراضيها، وتتولى شؤون المواطنين كافة".

هذيان: وكان عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي كرم، كتب عبر منصة "اكس": شيخ نعيم قاسم سلاحك سبّب دمار لبنان وما زال يُعطي الحجج للاسرائيلي للبقاء على الارض اللبنانية، ورهَنَ لبنان لايران. والان تدّعي ان تسليم سلاحك للجيش هو تسليم للاسرائيلي. هذا هذيان، وتعريض للبنان لحروب جديدة.

صوت جريء: من جانبه، أكد عضو "تكتل الاعتدال الوطني" نائب عكار وليد البعريني "ان لبنان دفع ثمناً غالياً وسيندم على أي تأخير في موضوع تسليم سلاح حزب الله"، وإنتقد في حديث إلى "القدس العربي" المواقف الاخيرة لأمين عام "الحزب" الشيخ نعيم قاسم حول القدرة على مواجهة اسرائيل وهزيمتها، قائلاً "سبق ورأينا عنترياتهم ورجوليتهم وكيف بات أحلى الشباب تحت التراب، وكيف تدمّرت البلاد". ودعا رئيسي الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام إلى "إستدراك الأمر وإنهاء ملف السلاح والتكلم بصوت عال وجريء".

تفجير: وسط هذه الاجواء، استقبل الرئيس بري القائد الجديد لقوة الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) اللواء ديوداتو أبانيارا في زيارة بروتوكولية لمناسبة توليه مهامه الجديدة . وكانت أيضاً مناسبة، تم في خلالها عرض للاوضاع الميدانية في منطقة عمل "اليونيفيل" في جنوب الليطاني.

على الارض، تسلّلت مجموعة من جنود الجيش الاسرائيلي فجرا، إلى منزل المواطن عباس بدير الواقع عند أطراف بلدة كفركلا، وعمدت إلى تفخيخه وتفجيره، ما أدى إلى تدميره.

اعادة الاعمار: ايضا، استقبل بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، ممثل البنك الدولي في لبنان جان كريستوف كاريه. وتم البحث في برامج البنك الدولي وخططه لإعادة الإعمار وتأهيل البنى التحتية في لبنان .

توقيع قوانين: تشريعياً، وقع رئيس مجلس النواب القوانين العشرة التي أقرها المجلس النيابي في جلسته التشريعية التي عقدت على مدى يومي الاثنين والثلثاء الواقعين في 30 حزيران و1 تموز 2025 واحالها على مجلس الوزراء.

لا للـ6 نواب: ليس بعيداً، الصوت الاغترابي المعترض على حصر الاقتراع بـ6 نواب، يرتفع تدريجيا. اليوم، وجه الأساقفة الموارنة في بلدان الانتشار، كتاباً إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون جاء فيه "نحن الموقعون أدناه، الأساقفة الموارنة في بلدان الانتشار، بناءً على المؤتمر الّذي عقدناه في الأوّل والثّاني من شهر حزيران 2025، في لبنان، وبعد التشاور والتداول، نرفع إلى فخامتكم هذا الكتاب، وقد وجّهنا نسخة منه إلى كل من رئيس المجلس النيابي، ورئيس الحكومة نوّاف سلام، والكتل النيابيّة، مطالبين بموجبه بإلغاء المادّة 112 من قانون الانتخابات الحالي الّذي حدّد المقاعد المخصّصة في مجلس النوّاب لغير المقيمين بستة مقاعد أو ما يعرف بالدائرة 16".

الدار تنفي: على صعيد آخر، نفى المكتب الإعلامي في دار الفتوى في بيان، "الكلام المنسوب إلى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان لزواره في احدى الصحف المحلية على أن سلام يطيح بمكتسبات السنّة". وأكد أن "العلاقة بين مفتي الجمهورية ورئيس الحكومة القاضي نواف سلام متينة ولا تشوبها شائبة وعلى تواصل دائم، وهناك من يحاول بث أخبار كاذبة لا تمت إلى الحقيقة بصلة لتشويه الدور الذي يقوم به رئيس الحكومة على الصعيد الوطني والإسلامي وبين أبناء بيئته". وشدد على أن "صلاحيات رئاسة الحكومة لا يستطيع احد أن يتجاوزها أو يضعف موقعها، والرئيس سلام يحافظ عليها وهو المعروف بتمسكه باتفاق الطائف وبصلاحياته كرئيس مجلس وزراء لبنان، بالتعاون والتنسيق مع رئيسي الجمهورية ومجلس النواب، ودار الفتوى الحريصة على كل أبناء الشعب اللبناني، وهي بالمرصاد لكل من يفبرك أخبارا وتحليلات وآراء من نسيج الخيال ليوهم الناس غير الواقع".