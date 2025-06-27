توقّعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن يتأثر لبنان والحوض الشرقي بكتل هوائية حارّة تؤدي إلى ارتفاع بدرجات الحرارة خصوصاً في المناطق الداخلية مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل، ما يزيد من الشعور بالحر، ويستمر تأثيرها حتى نهاية الأسبوع.



معدل درجات الحرارة لشهر حزيران: بيروت بين ٢٢ و٣٠، طرابلس بين ٢٠ و٢٩، وزحلة بين ١٦ و٣٢ درجة.



الطقس المتوقع في لبنان:



الجمعة: قليل الغيوم بالإجمال من دون تعديل بدرجات الحرارة ونسبة رطوبة مرتفعة تزيد من الشعور بالحر ورياح ناشطة احيانا كما يتكون الضباب على المرتفعات، ما يؤدي الى رؤية سيئة.



السبت: مشمس الى قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة في الداخل وارتفاعها على الساحل وعلى الجبال مع رطوبة مرتفعة ورياح ناشطة احيانا كما يستمر تكون الضباب على المرتفعات ورؤية سيئة.



الأحد: مشمس الى قليل الغيوم ونسبة الرطوبة تبقى مرتفعة، من دون تعديل بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض على الجبال وفي الداخل، مع رياح ناشطة أحيانا واستمرار ظهور الضباب على المرتفعات ما يؤدي الى رؤية سيئة.



الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع انخفاض بدرجات الحرارة خصوصاً في المناطق الساحلية والجبلية ورياح ناشطة مع استمرار ظهور الضباب الكثيف على المرتفعات ورؤية سيئة.



الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين ١٠ و٣٠ كم/س.

الانقشاع: جيد إجمالاً على الساحل، يسوء احياناً على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٦٠ و٨٥%.

حال البحر: متوسط ارتفاع الموج.

حرارة سطح الماء: ٢٧°م.

الضغط الجوي: ١٠٠٨ HPA أي ما يعادل: ٧٥٦ ملم زئبق.

ساعة شروق الشمس: ٠٥:٢٩.

ساعة غروب الشمس: ١٩:٥٣.