تعود الملفات السياسية والأمنية إلى الواجهة بدءاً من اليوم، بعد انتهاء عطلة عيد الفصح، فتتّجه الأنظار إلى الجلسة التشريعية المرتقبة، وإلى الحوار الذي يعتزم رئيس الجمهورية جوزاف عون بدأه مع "حزب الله" بشأن سلاحه.

وفيما هدأت آلة القصف الإسرائيلية يوم أمس، وجّه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو رسالة تهديد إلى لبنان قائلاً "كل هجوم على إسرائيل سيُقابل بهجوم مضادّ، وهذا يسري على لبنان كما على بقية الجبهات."

وبذلك، غمز نتنياهو من قناة الهجمات الصاروخية الأخيرة التي انطلقت من لبنان، والتي يواصل الجانب اللبناني تحقيقاته بشأنها.

وفي هذا الإطار، علمت "نداء الوطن" من مصادر سياسية أنّه، وبعدما أحبطت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني محاولة جديدة لإطلاق الصواريخ من خلال عملية استباقية استهدفت شقة في صيدا، تبيّن أنّ الخلية التي ضبطتها يوم الأحد في صيدا، على صلة بالشبكة التي تمّ تفكيكها قبل خمسة أيام، وأنّ الموقوفين من الخليتين، اعترفوا بمسؤوليتهم عن عمليتَي إطلاق الصواريخ في 22 و 28 آذار الماضي.

وتشير المعلومات إلى أنّ قيادة الجيش تولي أهمية كبرى لهذا الملف، وتعمل جاهدة للحؤول دون تكرار عمليات إطلاق الصواريخ من الجنوب، لمنع إعطاء الجانب الإسرائيلي ذريعة لقصف لبنان.

المصدر: نداء الوطن