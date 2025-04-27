للسنة الثانية على التوالي، سيشارك الجيش اللبناني بفاعلية في "مهرجان بيروت الرياضي" الذي يقام بين 30 نيسان الجاري و4 ايار المقبل في الـ"فوروم دو بيروت".

وتم تخصيص العديد من الأجنحة للمؤسسة العسكرية، وسيتسنى لزوار المعرض مشاهدة العديد من الأنشطة الرياضية التي سينظمها الجيش الى جانب العديد من العروض.

وفي التفاصيل تم تخصيص جناح الرماية بالبندقية "أم 4" والبندقية الهوائية الى جانب اللياقة البدنية والتسلق والهبوط والرماية بالهاون، في أمر لافت بالإضافة إلى عرض لبعض الأسلحة المستعملة في نادي الجيش اللبناني للرماية.

وكان جناح الجيش اللبناني استقطب آلاف الزوار ضمن مهرجان العام الماضي.

وقال قائد المركز العالي للرياضة العسكرية العميد الركن مخايل موسى:"مشاركة الجيش اللبناني ستكون أشمل وأكبر في مهرجان بيروت الرياضي لسنة 2025، عبر العديد من الأنشطة التي ستلاقي الاقبال الكبير من قبل الزوار. وأدعوهم الى زيارة اجنحتنا والمشاركة في عدد من النشاطات ومنها الرماية. ولقد استقطب جناح الجيش اللبناني حضورا كبيرا العام الماضي، وأتوقع ان يزيد هذا الاستقطاب هذه السنة. وبهذه المناسبة ،أود ان اشكر قيادة الجيش برئاسة القائد العماد رودولف هيكل على دعم المشاركة والشكر موصول الى العسكريين الذين سيشاركون في هذا الحدث، والى القيّمين على مهرجان بيروت الرياضي الذي يرئسه كريم العنداري. كما أود الاشارة الى أن وحدة مختصة ستقدم عرضا خلال حفل الافتتاح الذي سيقام عند الساعة السابعة والنصف من مساء الأربعاء 30 نيسان الحالي".