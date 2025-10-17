9:22 AMClock
عدل وأمن
  • Plus
  • Minus

الجيش: توقيف أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة

المركزية - أعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان ان "ضمن إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت وحدات من الجيش 15 شخصًا وفقًا لما يلي:

توقيف 4 مواطنين في بلدة قب الياس – زحلة لتهجمهم على دورية للجيش.

توقيف المواطنَين (س.ش.) و(ح.ر.) في بلدتَي سرعين التحتا - بعلبك والناصرية - زحلة بجرم إطلاق النار، وضبط أسلحة وذخائر حربية وأعتدة عسكرية في حوزتهما.

توقيف 3 مواطنين عند حاجز بقاع صفرين – المنية الضنية لحيازتهم أسلحة وذخائر حربية.

توقيف 6 سوريين عند حاجز حربتا - الهرمل لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية خلسة.

كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الجناح – بعبدا المواطن (ح.م.) لاتجاره بالأسلحة الحربية، وإطلاقه النار، وضبطت في منزله كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص". 

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o