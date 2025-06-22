Jun 22, 2025 4:48 PMClock
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الجيش الإسرائيلي: 30 طائرة حربية هاجمت عشرات الأهداف العسكرية في إيران اليوم باستخدام أكثر من 60 قطعة ذخيرة

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