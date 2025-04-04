شدد رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل على ألّا علاقة لمؤتمر المصارحة والمصالحة بوجود السلاح، مؤكدًا أن بقاءه انتهاك للدستور والقانون والمساواة بين اللبنانيين.

وجزم بأن تبديد الهواجس جزء أساسي من المصارحة والمصالحة ولكن تبديدها لا يبرر أي كلام عن إبقاء هذا السلاح.

رئيس الكتائب الذي أعرب عن تفاؤله بمسار البلد الذي خرج من كبوة كبيرة ووصاية قاتلة، لفت إلى أن القطار وضع على السكة الصحيحة لكن لا بد من تزويده بالوقود ليتقدّم، مؤكدًا أن طالما هناك من يعتبر أن لديه ترسانة أسلحة قادر من خلالها أن يتفوق على الآخرين فلن نصل إلى تفاهم.

واعتبر أن المهم هو عدم إلغاء قصص الآخرين لأن القصة اللبنانية مزيج من كل القصص وهي أمر مشترك نريد بناءه بدءًا من اليوم، داعيًا إلى الاعتراف بكافة المسارات في البلد والتفكير سويًا إن كان بإمكاننا الوصول الى قصة واحدة، كي نتفاهم كيف سنعيش في هذا البلد ونبني دولة تحترم الجميع، الشعب فيها محترم، كرامته محفوظة ولديه أمل في المستقبل".

كلام رئيس الكتائب جاء في حوار ضمن برنامج "جدل" عبر LBCI مع الإعلامي ماريو عبود.

الحوار كاملًا

أوضح رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل أن ذكرى مرور 50 عامًا على بداية الحرب تصادف في 13 نيسان 2025 إلا أنه وبسبب تزامنها مع أحد الشعانين، ارتأى الحزب الاحتفال بالذكرى يوم السبت أي في 12 نيسان في الشياح عين الرمانة مع كافة الرفاق والمناصرين والأصدقاء والمدعوين لمشاركتنا في هذه المناسبة المهمة بالنسبة لنا في المرحلة المقبلة، لأننا في هذا اليوم سنتحدث عن قصّتنا وهذا لا يعني أنّنا لا نعترف بقصص أخرى بل بالعكس من المهم بالنسبة لنا لبناء لبنان جديد أن يتقبل الجميع قصص بعضهم البعض.

وأشار الجميّل الى أن اللبنانيين لا يعرفون قصص بعضهم البعض خصوصًا الأجيال جديدة، فاللبنانيون تربّوا في بيئات مختلفة وكل بيئة تخبر قصتها وتتوارثها وبالتالي هناك لبنانيون كثر لا يعرفون قصص الآخرين، مضيفًا: "وبالنسبة لي أكتشف يوميًا أمورًا جديدة في قصص الآخرين في وقت من المفترض أن أكون مطلعًا على كل ما حصل في البلد".



ورأى أنه كان هناك هروب من المصارحة والمصالحة بين اللبنانيين لفترة طويلة، من جهة أخرى كان هناك من يرفض أي خطوة في هذا الاتجاه لأنه كان يهمه أن يبقى لبنان مُنقسمًا على نفسه ليبقى هو المسيطر، مضيفًا: "النظام السوري عمل على ألّا يحصل أي تقارب بين اللبنانيين وأن يبقى لبنان منقسمًا على نفسه من ثم حزب الله والنظام الإيراني الذي قام بالامر نفسه، أما اليوم فالفرصة متاحة بعد 50 عامًا وفي غياب أي وصاية وأي طرف قادر على منعنا من الجلوس مع بعضنا البعض لنتصارح ونفكّر بمستقبلنا".

وردًا على سؤال حول كيفية الوصول الى قصة واحدة في حين أن كل طرف مقتنع بقصته، اعتبر أن المهم هو عدم إلغاء قصص الآخرين لأن القصة اللبنانية هي مزيج من كل القصص وهي أمر مشترك نريد بناءه بدءًا من اليوم، إذ علينا الاعتراف بكافة المسارات في البلد والتفكير سويًا إن كان بإمكاننا الوصول الى قصة واحدة، ولنتفاهم كيف سنعيش في هذا البلد ونبني دولة تحترم الجميع، الشعب فيها محترم، كرامته محفوظة ولديه أمل في المستقبل.

وأضاف: "في اتفاق الطائف عام 1990، تم العفو عن الاعمال الحربية إلا الاغتيالات، ولهذا السبب محاكمة الشهيد الرئيس بشير الجميّل والرئيس رشيد كرامي استمرت كذلك كل الاغتيالات السياسية التي حصلت بقيت سارية في المجلس العدلي، واليوم إذا أردنا طيّ صفحة علينا طيّها بكل ما يتعلق بأداء المجموعات ككل، ولكن لا يمكننا طيّ الصفحة بكل الاغتيالات وكل الملفات القضائية لأنه من غير الوارد العفو عنها، فمنذ ما قبل العام 2005 على سبيل المثال هناك حكم قضائي صادر في قضية اغتيال الرئيس بشير الجميّل ويجب توقيف المحكوم عليه كما يقول القضاء، لذلك المحاسبة ضرورية في كل مؤتمرات المصارحة والمصالحة كما حصل في أفريقيا الجنوبية وهذه مسألة مهمة يجب أخذها بعين الاعتبار."



وأكد أن المصالحة لا تعني وقف المسارات القضائية التي يجب أن تستمر بموازاة فتح صفحة جديدة بين اللبنانيين للتفكير سويًا في كيفية بناء البلد، سائلًا: "كيف سبنبني بلدًا مستقرًا ونقنع المواطنين بعدم الهجرة والاستثمار في لبنان إذا كانت الحرب ستندلع داخليًا كل 5 سنوات وأحيانًا خارجيًا، وفي بعض الاحيان نتيجة تواطؤ الداخل مع الخارج".

وشدد على وجوب الوصول الى اتفاق جذري بين اللبنانيين كي لا نمد يدنا للخارج للاستقواء على بعضنا البعض ولنصل الى هذا الاتفاق علينا أن نثق ببعضنا البعض، مضيفًا: "هناك سببان رئيسيان لاندلاع حرب العام 1975، السبب الأول وجود الميليشيات المسلّحة على أرض لبنان بأجندات خارجية، والسبب الثاني هو انعدام الثقة والتفاهم بين اللبنانيين، من هنا نقول لنعالج هذين السببين لنبني بلدًا، لنعالج موضوع السلاح غير الشرعي وضبط سيادة الدولة بشكل كامل بيد الجيش، والتفاهم كلبنانيين كي لا تبقى أنظارنا متجهة نحو الخارج للاستقواء على اللبناني الآخر، وهذا ما نطالب به".

وردًا على سؤال، قال: "طالما السلاح موجود فلن نصل الى نتيجة، وفي اللحظة التي يتم سحب السلاح فيها ولا يبقى خيار الا التفاهم مع بقية اللبنانيين سنسمع عندها كلامًا جديدًا، ولكن طالما هناك من يعتبر أن لديه ترسانة أسلحة قادر من خلالها أن يتفوق على الاخرين فلن نصل الى تفاهم".

وتابع: "مسؤولية كل اللبنانيين الدفاع عن لبنان والطريقة الافضل لحماية لبنان كل لبنان تكون بأن تتحمل الدولة مسؤولية الدفاع عن الجنوب، تحت قيادة جيشنا ودولتنا وسنقاوم جميعنا وهذه مسؤولية جماعية، والـ 10452 كلم مربع مقدسة بالنسبة لنا ككتائبيين وأي خرق لسيادة لبنان واستقلاله سنواجهه، ولكن مشكلتنا أن هناك جزءًا من اللبنانيين ينفذون أجندة خارجية وعندما نتحدث عن أجندة خارجية فنحن لا ندّعي ذلك لأنهم هم من قالوا إنهم يساندون غزة بدعم من محور المقاومة وشنوا حربًا خارج الحدود بسلاح خارجي وأيديولوجية خارجية وبتمويل خارجي، وعندها كيف ستدافع الدولة عن نفسها في الخارج، في حين نكون أقوى بكثير عندما نتوحد في أي مواجهة تقوم بها الدولة اللبنانية وعندما تكون المعركة معركة الدفاع عن النفس لا معركة إسناد بأجندة لا علاقة لنا فيها من خلال سلاح لا علاقة لنا فيه."

وعن المخطط الاسرائيلي التوسعي، أشار الجميّل الى أن حتى الساعة هناك إتفاق وقف إطلاق نار وافقت عليه إسرائيل، وضمانات أميركية وفرنسية بأن حدود لبنان مقدّسة وأن إسرائيل يجب أن تنسحب من الجنوب، أما الحجة الوحيدة الموضوعة على الطاولة فهي أنه لم يتم تنفيذ الاتفاق من جهتنا والسلاح لا يزال موجودًا ولا تزال هناك مستودعات أسلحة وحزب الله مصرّ على الاحتفاظ بها، لذلك نحن نريد سحب هذه الذريعة من الاسرائيليين وأن تكون معركتهم بوجه الشرعية اللبنانية الأقوى بألف مرة من أي سلاح عندما تمسك زمام الامور الى جانب صداقات لبنان الخارجية.

وقال: "لبنان ليس البلد الوحيد الضعيف فهناك الكثير من الدول التي ليس لديها الإمكانيات ولكن حمت نفسها من خلال التحالفات والعلاقات وخلق شبكة حماية دولية وهذا ما يجب العمل عليه، جرّبنا نظرية المقاومة التي كان لديها أسلحة تتخطى قدرات الجيش اللبناني ولكن دُمّر لبنان ودمّرت كل قدراتها العسكرية وبالتالي ليس هذا هو الحل، والبديل بناء دولة وأن نحصّن أنفسنا من خلال كل تحالفاتنا وصداقاتنا ومن خلال الوسائل الاخرى وهذا لا يعني عدم بناء جيش قوي لحماية الحدود وضبط الداخل وهذا أمر لا مفر منه".

وتعليقًا على كلام المفتي الجعفري أحمد قبلان الاخير، قال: "حزب الله يقول لنا اليوم من غير وجه حق إن السلاح هو حق مقدس في حين هو غير مقدس، مبدأ المساواة بين الناس هو أساسي وانطلاقًا منه لا يحق لفريق أن تكون له حقوق لا يحظى بها الفريق الآخر أو المواطنون الآخرون، من جهة أخرى حزب الله كان شريكًا أساسيًا في اتفاق وقف إطلاق النار ووافق على تسليم سلاحه بحسب كل من شارك في المفاوضات، ورئيس مجلس النواب نبيه بري متفهّم لموقفنا بأنه لا يمكن فتح صفحة جديدة بوجود سلاح على الطاولة".



وعن موقف البطريرك الماروني الذي قال إن نزع السلاح يتطلب وقتًا، قال الجميّل: "بالطبع موضوع السلاح أولوية ولكن هذا لا يعني تقديم شكوى أمام القضاء بل إن هناك مسارًا يجب أن يبدأ، وحصرية السلاح التي لحظها خطاب القسم واتفاق وقف إطلاق النار والدستور والقراران 1559 و1701 يجب أن تنفذ، وإن كان الأمر يستغرق وقتًا".

وشدد رئيس الكتائب على أن موضوع المصارحة والمصالحة والاعتراف بالقصص لا علاقة له بوجود السلاح، إذ إن وجود السلاح هو انتهاك للدستور والقانون والمساواة بين اللبنانيين.

وأكد أن المطلوب أن نحترم بعضنا البعض، بحيث نعترف بأن كل من سقط دفاعًا عن لبنان في لبنان هو شهيد وعلى الطرف الآخر أن يعترف بأن من سقط دفاعًا عن لبنان ضد الوجود السوري والفلسطيني هو شهيد، أما موضوع بقاء السلاح من عدمه فلا علاقة له بالقصص بل بطموح فريق من الأفرقاء بأن يكون لديه نفوذ إضافي عن الآخرين من دون وجه حق.

وجزم الجميّل بأنه لا يجوز أن يتحاور اللبنانيون على ملف السلاح، وقال: "لا شأن لي بهذا الموضوع، فإن دُعيت كرئيس حزب الكتائب إلى طاولة حوار للحديث عن السلاح سأعتبر ألّا دور لي، لأن هذه المسألة مشكلة بين الدولة اللبنانية وحزب الله، ولا علاقة لرؤساء الأحزاب بها بل بتنفيذ ما تم الإقرار به في اتفاق وقف إطلاق النار والدستور وخطاب القسم والقرار 1559 واتفاق الطائف و1701 وهذا الموضوع ليس موضوعًا جدليًا، فما يجب أن يناقش هو كيفية تنفيذ هذا القرار وهذا الأمر لا يعود لرئيس حزب الكتائب أو لأي رئيس حزب آخر."

وتابع: "المسألة تتعلق بمفاوضات بين الدولة الرسمية والحكومة ورئيس الجمهورية وحزب الله حول كيفية تنفيذ حصرية السلاح، وأنا ضد الاستهتار بهذا الموضوع"، مؤكدًا أنه إن كان هناك إرادة لدى الحزب بالذهاب نحو هذا الاتجاه فلا بد من الحوار بينه والحكومة لوضع آلية وحلول للمشاكل المترتبة عن هذا الموضوع، وما الذي سيحصل بمن كانوا يتقاضون الرواتب مثلًا وغيرها من المسائل".

وعن صوابية كلام أورتاغوس من أن لبنان لم يقم بما يلزم لنزع سلاح حزب الله قال الجميّل: "لست مطلعًا على كواليس قيادة الجيش ووزارة الدفاع لأتمكّن من الإجابة عن هذا السؤال."

وعن كلام بري بأن لبنان لا يقبل بمقايضة بين المساعدات بشروط عسكرية، رأى أن الرئيس بري لديه اعتباراته فهو يراعي جوّ الحزب وهل سأدافع عنه؟" وأردف: "هو حرّ بما يقوله ولكن الدول التي تريد مساعدة لبنان لديها مصالحها ولن تموّل الدولة إلا بشروطها ومن حقهم وضع الشروط ومن حقنا الرفض والقبول ولكن السؤال هل نريد هذه المساعدات؟ إن كانت مصلحتنا مرتبطة بأمر يريدونه فمن مصلحتنا أن يكون لبنان سيّدًا مستقلًّا وحصر السلاح بيد الجيش، مشددًا على أنه وقبل أن تبدأ هذه الحرب ومنذ 10 سنوات و20 و30 و40 سنة كان مطلب الجزء الأعظم من اللبنانيين هو حصرية السلاح، فإن كانت الدول الأخرى تضع هذا الشرط ونحن نطالب به منذ 50 عامًا فهل نرفضه نكاية بها؟"

الجميّل الذي أكد ألا أحد يتحدث في حرب أهلية وسأل: ألم توافق الحكومة على وقف إطلاق النار؟ ألم يوافق وزراء حزب الله في حكومة ميقاتي وافقوا على اتفاق وقف إطلاق النار؟ فلماذا نخلق نقاشًا في مكان غير موجود؟ وتابع: "الرئيس بري فاوض بإسم حزب الله ووافق على الاتفاق فهل وافقوا على الاتفاق ومن ثم انسحبوا منه؟ إن كان الأمر كذلك فليُعلنوا انسحابهم من الاتفاق ولكن طالما هم موافقون على الاتفاق فلا فائدة من هذا النقاش."

وردًا على سؤال عما إذا كانت التركيبة قادرة على تنفيذ المطلب الأميركي؟ أكد الجميّل أن الموضوع مطلب لبناني مذكرًا بأنه عندما كانت أميركا تدعم الوجود السوري على مدى 15 سنة، وعندما كان هناك غطاء كامل لحزب الله وسلاحه كان البعض في المنفى وكنا نضرب في الشارع بسبب مواقفنا ومطالبتنا.



وردًا على سؤال بأن الطرح الأميركي هو تشكيل لجان واستكمال المفاوضات، قال: "برأيي سبق وأن أجريت مفاوضات على الحدود البحرية فلماذا لا تجرى على الحدود البرية لمعالجة كل المشاكل بين لبنان وإسرائيل لتأمين الاستقرار في جنوب لبنان؟

أضاف: "الأراضي التي يملكها لبنانيون لا بد من ان ترتفع قيمتها وتجرى فيها استثمارات وتحصل على ثقة الناس فمع الخوف من حصول ضربة قريبة أو بعد سنة أو 10 سنوات لن يحصل الإنماء في الجنوب ولن يجد الشباب فرص عمل."

وأكد أن لديه ثقة بحكمة رئيسي الجمهورية والحكومة، فالرئيس تحدث عن حصر السلاح وكذلك رئيس الحكومة إذًا هناك التزام، مشيرًا إلى أننا نعطي المجال للرئيسين ليقوما بعملهما ولكن في الوقت نفسه المطلوب منهما التقدّم في هذا الاتجاه."

وتابع: "اقتراحي أن الدولة وحدها تحميكم فهل تثقون بها أم لا؟ هل أنتم مستعدون للعب لعبة الدولة ككل اللبنانيين، لافتًا إلى أنه إن كانت الدولة هذه المرة تتحمّل المسؤولية فأي تعدٍّ سيكون على كل لبنان وأي انتهاك للحقوق سيكون انتهاكًا لكل اللبنانيين والمسؤولية ستكون مشتركة بالدفاع عن حقوق لبنان، ولكن الشرط أن يكون لبنان هو الذي يتحمّل المسؤولية ولا يجرّنا غيره إلى حرب والمشكلة تكمن هنا فالدولة هي التي ستواجه".

وأعرب رئيس الكتائب عن تفاؤله المطلق بمسار البلد في السنوات المقبلة فهو خرج من كبوة كبيرة ووصاية قاتلة وتم وضع القطار على السكة الصحيحة ولا من تزويده بالوقود ليتقدّم، مؤكدًا أن لبنان لن يتجه إلّا نحو الأفضل بناء على القيادة اللبنانية فهي قيادة حرة من رئيس الجمهورية إلى رئيس الحكومة إلى الوزراء، فكل مسؤول يريد خدمة وطنه وتقديم أفضل ما عنده وحتمًا سنشهد تحسنًا في غالبية الوزارات وسنرى الرئيسين عون وسلام كيف سيتخذان المواقف الصحيحة والمسار باتجاه التعاون مع المجتمع الدولي هو باتجاه حل المشاكل، مشيرًا إلى أنه بالعودة إلى شهرين أو سنة نرى أن لبنان ذاهب باتجاه إيجابي وهذا لن يظهر في خلال يومين بل خلال فترة معينة، وقال: "لا أرى أن هناك أفقًا لهذا السلاح في لبنان وأعتقد أن حزب الله يدرك هذا الأمر جيدًا وهناك ضغط كبير على إيران والدولة اللبنانية والمجتمع الدولي يركز على الموضوع حتى سقف ماكرون كان السقف الأدنى وقد رأيناه في خطابه الأخير يطالب بحصر السلاح بيد الجيش وبالتالي من خلال المواقف العربية والدولية والداخلية والإرادة الموجودة لا يمكننا إلا أن نذهب بالاتجاه الصحيح."



وعن جدول زمني لسحب السلاح وما إذا كانت الخطوة محفزًا إيجابيًا أم سلبيًا قال: "يجب أن تكون محفزة للحكومة."

وعن ضمان أن مستقبل الطائفة الشيعية داخل الدولة وليس خارجها جزم بان مستقبلها داخل الدولة، مشيرًا إلى أن المهم اليوم أن يفهم كل المعنيين بهذا الملف وكل المواطنين الشيعة أنهم جزء لا يتجزأ من هذه الدولة وسنتعاطى معهم بكل الاحترام والتقدير ومحاولة طمأنة الجميع بأن ما من إقصاء فممّا لا شك فيه أن الطائفة الشيعية شعرت بالماضي أنها طائفة مهمّشة وهذا الشعور من مسؤوليتنا تبديده وجزء أساسي من المصارحة والمصالحة التي نطرحها تبديد الهواجس ولكن هذه الهواجس لا تبرر أي كلام عن إبقاء هذا السلاح."

وأكد حرصه على العلاقة بين رئيسي الجمهورية والحكومة وقال:" لديّ علاقة يمكن القول إنها أكثر من ممتازة مع رئيس الحكومة، موضحًا أن الكتائب اللبنانية ليست حزب رئيس الجمهورية ولكنها الداعم الأكبر للرئيس ونحن نقف بجانبه بشكل واضح ولكن في ما خص حاكم مصرف لبنان جرّبنا تجنّب عملية التصويت وسعينا لتأجيل التصويت والجو في داخل مجلس الوزراء وجربنا كمحاولة أخيرة التأجيل لمدة أسبوع ريثما يتأمن النقاش في هذا الموضوع ونصل الى مكان يرتاح فيه الجميع".

وردًا حول اعتباره الرئيس نواف سلام الأكثر نزاهة قال الجميّل: "إنها وجهة نظر ليس أكثر".

أمّا بالنسبة للمؤتمر الصحافي الذي عقده حاكم مصرف لبنان كريم سعيد فأجاب الجميّل إنه لم يتسنَّ له الاطلاع عليه بسبب انشغاله بالانتخابات البلدية والاختيارية التي تتطلب الكثير من الاجتماعات لأن فترة تشكيل اللوائح مرحلة دقيقة وفيها ضغط ولكن بعد تشكيل اللوائح ينتهي دورنا.

وعن التوافق مع القوات اللبنانية في البلديات الكبيرة أجاب: "إن التوافق موجود في بعض البلديات ولكن ليس في جميعها."

وعما إذا كان التوافق البلدي ينسحب على الانتخابات النيابية المقبلة في ما خص التحالف مع حزب القوات اللبنانية ؟ أجاب الجميّل: "انشالله".

وأضاف: "بدأنا الآن بإنقاذ البلد وقد تحسّنت علاقتنا بشكل كبير مع حزب القوات اللبنانية ونحاول البدء بتعاون جدي والقيام بتواصل مباشر بدءًا من الانتخابات البلدية على أمل أن نتمكن من التفاهم في الانتخابات النيابية".

وأكد الجميّل أن حزب الكتائب اللبنانية ليس مع تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية ويمكن تأجيل انتخابات الجنوب شهرين اذا كان هناك حاجة لذلك، أما بالنسبة لبلدية بيروت وطرح بعض النواب حول وضع قوائم مقفلة أو قوائم المناصفة وضرورة التأجيل فأجاب: "هذا الإجراء لا يتطلب التأجيل ويمكن تنفيذه دون تأجيل الانتخابات ولم يتغير شيء في طريقة الانتخاب ولا تزال هي نفسها. أما بالنسبة للوائح المقفلة أو المناصفة في انتخابات بلدية بيروت فهذا لا يتطلب التأجيل ويمكن تطبيقه من دون حاجة الى التأجيل".

وحول القوائم في انتخابات بيروت قال الجميّل: "لم تنتهِ بعد وكل الخيارات مفتوحة وعدم وجود لائحة واحدة لا يعني بالضرورة عدم وجود مسيحيين في مجلس بلدية بيروت وفي حال كان هناك لائحتان ولائحة حصلت على اكثرية الأصوات فهي تفوز بكاملها".

وحول تصويت حزب الكتائب لصالح حاكم مصرف لبنان كريم سعيد قال رئيس حزب الكتائب: "نحن نعرف كريم سعيد وأنا أعرفه شخصيًا منذ زمن بعيد وهو إنسان محترم جدًا، على أمل أن ينجح في مهامه والعبرة في الاداء."



وعن سؤال حول الموافقة على صدور الموازنة بمرسوم قال: "وافقت على صدور الموازنة بمرسوم لأنه لم يكن هناك خيار آخر وفي الماضي كنا نعترض على صدور الموازنة بمرسوم لأن الظروف كانت مختلفة ولكن اليوم هناك حكومة جديدة وقد ورثت الموازنة والآن هدفها التحضير للموازنة القادمة ونحن هنا نتحدث عن تصفية الماضي وهو مختلف عن وضع خطة للمستقبل ولم يكن باستطاعنا معالجة موازنة الماضي ولكن باستطاعتنا معالجة المستقبل".

وحول قانون السرية المصرفية والتعديلات التي اقترحت عليه في مجلس الوزراء أجاب: " السرية المصرفية مرتبطة بإعادة هيكلة المصارف وتوزيع الخسائر وكل هذا يعتبر ملفًا واحدًا وأنا ضد تجزئته ولكن لن نقف بوجه مسار الحكومة لأننا نريد تسهيل الأمور غير أننا نؤكد ما قاله وزير العدل في مجلس الوزراء وهو أن نضع "خطة تعافي" وعلى الحكومة أن تضع رؤيتها الشاملة لحل المعضلة المالية والنقدية وموضوع الودائع والمصارف وان تترجم هذه الرؤية بمشاريع قوانين حيث تصبح القوانين تنفيذًا لهذه الرؤية أو ترجمة لها والمشكلة اليوم نضع القوانين والرؤية وتصبح القوانين للتنفيذ فقط ولكن هل لهذه الحكومة خطة واحدة للتعافي؟ وهل لديها نظرة واحدة لموضوع توزيع الخسائر ونظرة واحدة لموضوع معالجة المصارف والودائع؟ الجواب: "كلا".

وأشار الجميّل الى ان دور الحكومة هو أن تضع خطة واضحة وأن تقول لنا ما الذي سوف تعمله لحل المشكلة التي يواجهها اللبنانيون ومن هذه الخطة الشاملة نتفرّع، عندها يصبح من السهل اقرار القوانين فمجرد القبول والاتفاق على المبدأ ما يبقى هو فقط عملية تنفيذية والمشكلة اليوم أنه لا وجود لرؤية وأول ما يجب أن تفعله الحكومة هو وضع خطة للانقاذ الاقتصادي والمالي وخطة وأن تطلق خطة تعافي للبلد وهذا ما يجب أن تقوم به الآن وبناء عليه كل ما يبقى يصبح سهلا".



وعن زيارة اوتاغوس الى لبنان والتي سوف تطالب بنزع سلاح حزب الله قال: "يجب على الحكومة اللبنانية والسلطة التنفيذية وضع مسار تنفيذي لوقف اطلاق النار ولدينا الثقة بحكمتهم ويجب اعطاؤهم الوقت الكافي وعدم وضعهم تحت الضغط ولكن رأينا نعطيه وبوضوح أنه يجب دخول هذا الموضوع قيد التنفيذ والخطوة الأولى هي دعوة حزب الله وبحث موضوع السلاح معه بالمباشر ومن دون حل موضوع على الطاولة وليس لأحد أي دور لأنها مشكلة بين الدولة اللبنانية وحزب الله وليست مشكلة بين الأحزاب السياسية وبالتالي ليس موضوع حوار وطني بل هي مشكلة بين الدولة وحزب الله.