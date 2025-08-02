احتل بند “حصرية السلاح بيد الدولة” صدارة جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء المقبل في القصر الجمهوري في بعبدا. وقد تم توزيع الجدول أمس للتأكيد على أن هذا البند وصل أخيرًا إلى طاولة السلطة التنفيذية للمرة الأولى منذ توقيع وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني 2024 . وجاء في نص البند: “استكمال البحث في تنفيذ البيان الوزاري في شقّه المتعلق ببسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها الذاتية حصرًا، وبالترتيبات الخاصة بوقف الأعمال العدائية لشهر تشرين الثاني 2024”.

لم يتأخر “حزب الله” في استباق الجلسة بالقيام بتحرك مزدوج : الأول زيارة رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد مساء أول من أمس الخميس إلى قصر بعبدا لإيصال عتب “الحزب” إلى رئيس الجمهورية جوزاف عون على ما ورد في كلمته في اليرزة “سحب سلاح جميع القوى المسلحة، ومن ضمنها “حزب الله”، وتسليمه إلى الجيش اللبناني”. والثاني، شن حملة في بعض خطب الجمعة على التوجه لنزع سلاح “الحزب”.

في المقابل، علمت “نداء الوطن” أن الرئيس عون ذاهب في موضوع حصر السلاح حتى النهاية وأعاد في عيد الجيش التشديد على هذا الموضوع ولن يتراجع لأن هناك التزامات للداخل اللبناني والخارج في هذه المسألة ولا يريد فقدان ثقة الشعب والمجتمع العربي والدولي.

وعن جلسة الثلاثاء ، أكدت المصادر أنها ستكون كاملة الميثاقية لأن هناك وزيرَين شيعيين سيحضران على الأقل ويتم ترتيب الموضوع. وهذه الجلسة ستغطي سياسيًا الجيش والأجهزة لنزع السلاح غير الشرعي. وسيأتي في بيان الجلسة الختامي من صلب خطاب القسم والبيان الوزاري وخطاب الرئيس عون الأخير، لكنها لن تفصح عن خطة إجرائية لأن هذا الأمر يحتاج إلى اجتماع المجلس الأعلى للدفاع برئاسة عون والذي قد يحصل بعد جلسة الثلاثاء.

لبنان باق عند برّاك وأورتاغوس تلاحق ملف “اليونيفيل”

في موازاة ذلك، انشغلت الدوائر الرسمية بالأنباء التي ترددت أمس عن إنهاء تكليف الموفد الرئاسي الأميركي توم برّاك بملف لبنان. لكن وزارة الخارجية الأميركية أكدت بشكل واضح أن برّاك لم يترك منصبه ولا الملفات التي يديرها لا سيما الملف اللبناني. واعتبرت مصادر دبلوماسية أن ما يُشاع عن إقالته من ملف لبنان غير دقيقة، إذ إنه لم يكن يومًا مسؤولًا رسميًا عن ملف لبنان، بل كان De Facto Envoy إلى لبنان لتسليم الرسائل الأميركية إلى الجانب اللبناني خصوصًا تلك المتعلقة بنزع سلاح “حزب الله” وضبط الحدود والإصلاحات المالية. وأكدت أوساط واشنطن أن برّاك لا يزال في منصبه كسفير للولايات المتحدة إلى تركيا والمبعوث الرئاسي الأميركي إلى سوريا.

أما بالنسبة إلى مورغان أورتاغوس، فتقول المصادر إنها لم تترك منصبها في وزارة الخارجية ولا ابتعدت عن ملفات الشرق الأوسط ولبنان، ولكنها انتقلت إلى الأمم المتحدة لمعاونة السفيرة دوروثي شيا، القائمة بأعمال ممثل الولايات المتحدة في الأمم المتحدة. وأورتاغوس تضطلع بالعديد من الملفات منها ملفات المنطقة في الأمم المتحدة والتي يتصدرها ملفّا قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان “اليونيفيل” وقوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل “أندوف”.

وفي بيروت، وتعليقًا على خبر استبدال براك، أشارت مصادر سياسية مطلعة إلى أن الأمر يخص الإدارة الأميركية ولا يمكن أخذه إلا بالشق التقني الإداري الأميركي. ولفتت المصادر إلى أن من أورتاغوس إلى براك الموقف الأميركي لم يتبدل، بل بالعكس زاد تشددًا، وبالتالي خطوة الاستبدال لن تؤدي إلى أي تغيير في السياسة الأميركية خصوصًا أن هذه التغييرات تحصل في عهد ترامب، ولم يحصل تغيير في الإدارة الأميركية العليا أي انتقال الحكم من جمهوري إلى ديمقراطي أو العكس.

وأوضحت المصادر، أن لبنان الرسمي بات على علم بالموقف الأميركي، ورئيس الجمهورية يحاول احتواء البركان الذي قد ينفجر وسيكثف حواراته مع “حزب الله” من اليوم حتى الثلاثاء، فلا مصلحة لأحد بأخذ لبنان إلى حرب جديدة.

وأكدت أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة: فإما أن يختار “حزب الله” طريق السلام وصون الوحدة الوطنية والرهان على الدولة؟ وإما أن يدخل الطائفة الشيعية والبلاد في نفق المواجهة؟

“حزب الله” متمسّك بالسلاح ويناور

وأوضحت أوساط وزارية مواكبة لـ “نداء الوطن”، أن لبنان أمام أجندتَين مختلفتَين جذريًا: أجندة “حزب الله” التي عبّر عنها أمينه العام الشيخ نعيم قاسم والتي يمكن اختصارها بثلاث كلمات “لا لنزع السلاح” أو “لا لتسليم السلاح”. وأجندة عبّر عنها رئيس الجمهورية وقال بثلاث كلمات أيضًا: “يجب نزع السلاح”. والسؤال هو: كيف يمكن الوصول إلى مساحة مشتركة بين الأجندتَين؟

وقالت: “الأنظار متجهة إلى جلسة مجلس الوزراء المقبلة. وهناك محاولة من “الحزب” لإفراغ هذه الجلسة من محتواها. لكنه في الوقت نفسه، لا يريد “الحزب” أن يصطدم برئيسَي الجمهورية والحكومة ويدخل في مواجهة حادة معهما بعدما أصبح ظهره على الحائط ولم يعد أمامه من خيار لكنه في الوقت نفسه لا يريد تسليم سلاحه”.

وأشارت إلى أن “حزب الله” يحاول أن يراهن على عدم وضع الرئيس عون الأولويات في كلمة اليرزة في إطار خطوة خطوة كما ورد في خطة برّاك. لكن أصبح معروفًا أن واشنطن ليست في وارد القبول إطلاقًا بقلب الأولويات وهي مصرّة على الخطوة خطوة وأيضًا تصرّ إسرائيل على خطوة خطوة، أي أن يبدأ الجيش بتفكيك البنى العسكرية كي تبدأ إسرائيل خطواتها الانسحابية من دون التخلي عن خطواتها الاستهدافية”.

وإذ سألت الأوساط الوزارية: “هل ستضع جلسة مجلس الوزراء الثلاثاء جدولًا زمنيًا”؟ لفتت إلى أن الكلمة المفتاح هي الجدول الزمني. وإذا لم تضعه يعني أننا ما زلنا ضمن السقف الخطابي المعهود”.

وحذّرت من “أن الكل أصبح مكشوفًا : الدولة اللبنانية لا تستطيع أن تمدد الوضع القائم . أما الولايات المتحدة الأميركية وخلفها إسرائيل فتصران على وضع جدول زمني تشرف على تنفيذه واشنطن. لم يعد هناك من خيار ثالث إما التنفيذ وإما عدم تحمّل المسؤولية. وإلا كأن هناك من يقول لإسرائيل أن تتصرف”.

اجتماع استثنائي لمناسبة العيد الثمانين للجيش

وعلى وقع المواقف المهنئة بالعيد الثمانين للجيش، عقد قائد الجيش العماد رودولف هيكل في اليرزة اجتماعًا استثنائيًّا، حضره أركان القيادة وقادة الوحدات الكبرى والأفواج المستقلة، وعدد من الضباط، تطرّق فيه إلى التطورات على الصعيدين المحلي والإقليمي وشؤون المؤسسة العسكرية، وزودهم بالتوجيهات اللازمة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان.

ضحايا الغارات الاسرائيلية

ميدانيًا، قتل 4 أشخاص، جرّاء الغارات التي شنّها الجيش الإسرائيليّ على لبنان، مساء أول أمس الخميس، وفق ما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أمس غداة إعلان الجيش الإسرائيلي استهدافه بنى تحتية لإنتاج وتخزين وسائل قتالية، تابعة لـ “حزب الله” في شرق البلاد وجنوبها.

وألقت مسيرة إسرائيلية أمس، منشورًا في بلدة يارون تضمّن تهديدًا مباشرًا وجديدًا بحق مختار البلدة محمد شاهين.

وسجل الطيران الحربي الإسرائيلي، تحليقًا في أجواء النبطية الفوقا (علي الطاهر)، كفرتبنيت، يحمر الشقيف، أرنون وزوطر الشرقية والغربية، وامتد ليلًا إلى الهرمل.

سلام يوقع مرسوم التشكيلات القضائية

من جهة ثانية، وقع رئيس الحكومة نواف سلام، بعد ظهر أمس، مرسوم التشكيلات القضائية، وكتب عبر منصة “أكس”: “وقعت مرسوم التشكيلات القضائية، كما وضعها مجلس القضاء الأعلى، مما سيعطي الدفع المطلوب لحسن سير العدالة”.

"نداء الوطن"