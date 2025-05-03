توّج فريق الجامعة العربية المفتوحة بلقب OMT بطولة الجامعات للفوتسال، التي ينظّمها الاتحاد اللبناني الرياضي للجامعات، بفوزه على فريق جامعة البلمند بنتيجة 6-4، في المباراة النهائية التي أُقيمت على ملعب مدرسة سيدة اللويزة.

وأحرز الفريق البطل اللقب للمرة الأولى، خلفًا لجامعة القديس يوسف، عن جدارة واستحقاق بعد تفوّقه في الشوط الأول الذي أنهاه بتقدّم مريح 4-1. سجّل أهداف الفريق الفائز كل من: حسين حميّة، موسى يحيى، قاسم محمود، محمد شحرور، هادي دويك (هدفان).

أما أهداف فريق جامعة البلمند فجاءت عن طريق: جاد ضيعة (هاتريك)، وأنطوني عقلة.

وفي ختام المباراة، سلم رئيس الاتحاد زياد سعادة ورئيس مدرسة ونادي اللويزة الأب حنا طيّار، الميداليات والكأسين للفريقين الفائز والخاسر.