قدم الرئيس التنفيذي لنادي النجمة رامي بيطار في مؤتمر صحافي عقده ظهر اليوم في فندق "موفمبيك" في بيروت، بحضور الهيئة الإدارية المنتخبة حديثا، خطته التي وضعها للنادي وترتكز على أربعة محاور رئيسية: تحديث المنشأة، ملعب ومرافق، وتطوير اللاعبين عبر أكاديمية احترافية، وضم ألعاب كرة قدم اضافية للنادي، وبناء مصادر دخل مستدامة.

وقال بيطار في كلمته: "النجمة ليس مجرد نادٍ لكرة القدم، بل هو فخر لبنان. اليوم نطلق مسيرة نحو عصر ذهبي جديد. من خلال تجديد ملعبنا، وتطوير المواهب الشابة، وإضافة العاب اخرى، وتوحيد جماهيرنا حول العالم، سنكتب فصولًا جديدة في تاريخ نادي النجمة".

كما تخلل المؤتمر تقديم المدرب الجديد راضي الجعايدي، القائد السابق لمنتخب تونس وبطل إفريقيا 2004، وأحد أبرز الأسماء التدريبية التي عملت في إنكلترا و الولايات المتحدة وتونس والجزائر وبلجيكا.

وقال الجعايدي: "يشرفني أن أنضم إلى ناد يملك هذا التاريخ العريق. الرؤية التي طُرحت اليوم طموحة وملهمة، وسنعمل معاً، لاعبين وجهازاً فنياً وجمهور، لتحقيق البطولات وإعادة الأمجاد إلى النجمة".

كما تم الإعلان عن التعاقد مع ثمانية لاعبين جدد من ركائز المنتخب اللبناني، إلى جانب تجديد عقدي النجمين قاسم الزين وحسن كوراني.