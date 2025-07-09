المركزية- قال الجيش الإسرائيلي، الأحد، إنه اعترض صاروخاً أُطلق من اليمن باتجاه إسرائيل. وأضاف أن صفارات الإنذار أُطلقت في مناطق عدة بإسرائيل كما هو متبع في مثل هذه الحالات. بدوره، قال يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الحوثيين، إن الجماعة اليمنية استهدفت مطار بن غوريون بصاروخ باليستي فرط صوتي. وأشار إلى أن الصاروخ من طراز "فلسطين 2"، وأن العملية "حقَّقت هدفها بنجاح، وتسبَّبت في هروب الملايين" من الإسرائيليين إلى الملاجئ، وتوقف الحركة بالمطار. وأكد أن "العمليات الإسنادية" مستمرة "حتى وقف العدوان على قطاع غزة، ورفع الحصار عنها"، مشيراً إلى أن الجماعة "مستعدة وجاهزة للتعامل مع أي تطورات قد تحدث خلال الأيام المقبلة".

الاحد ايضا، تعرضت سفينة لهجوم مسلّح على بُعد 51 ميلاً بحريًا جنوب غرب ميناء الحديدة اليمني في البحر الأحمر، وفق ما أعلنت وكالة التجارة البحرية البريطانية (UKMTO).

وأشارت الوكالة إلى أنّ عدّة قوارب صغيرة فتحت النار على السفينة باستخدام أسلحة خفيفة وقذائف هاون، مؤكدة أن فريق الأمن المسلّح على متن السفينة ردّ على الهجوم. ورغم رد فريق الأمن المسلح، اشارت التقارير إلى أن الأضرار كانت بالغة، خاصة بعد أن أفادت شركة "أمبري" البريطانية للأمن البحري بأن وحدتين بحريتين مسيرتين اصطدمتا بالجانب الأيسر من السفينة، مما أدى إلى تلف حمولتها.

ويأتي هذا الهجوم كأول حادث بارز في المنطقة منذ عدة أشهر، بعد فترة من الهدوء النسبي في البحر الأحمر.

بحسب ما تقول مصادر دبلوماسية لـ"المركزية"، فان سلوك الحوثيين التصعيدي المستمر اكان ضد إسرائيل او ضد السفن التجارية، يشكل عاملا اضافيا لاستعجال التهدئة ووقف الحرب في غزة. فصحيح ان الرئيس الأميركي دونالد ترامب تمكن من انتزاع ضمانات من ايران بوقف استهداف الحوثيين للسفن الأميركية، الا ان هذه التهدئة ظرفية وهشة ولم تؤد الى عودة الامور الى طبيعتها في مضيق هرمز او في إسرائيل، لجهة وقف إطلاق الصواريخ الحوثية نحوها.

الحل الفعلي والثابت سيأتي، وفق المصادر، عندما يتم التوصل الى وقف للنار في غزة - بما ان الحوثيين يضعون تصعيدهم في خانة عمليات اسناد القطاع - وايضا، عندما تتوصل المفاوضات النووية الأميركية الإيرانية المرتقبة، الى تفاهمات ستطال بلا شك أذرع ايران في الشرق الاوسط.