تمنّى رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين اللبنانيين، إبراهيم الترشيشي، في بيان، أن "تُتوَّج مفاوضات الموفد السعودي في لبنان الأمير يزيد بن فرحان، بالنجاح والتوفيق ، وخصوصًا فيما يتعلّق بفتح قنوات التواصل بين مختلف اللبنانيين وهذا امرا عودتنا عليه مملكة الخير دائما".

وقال: "إنّ القطاع الزراعي والتصديري، ومعه سائر القطاعات الإنتاجية في لبنان، يعوّل على زيارة الموفد السعودي، مشيدًا بالدور الذي دأبت المملكة العربية السعودية، والتي نطلق عليها "مملكة الخير"، على القيام به دعمًا للبنان".

اضاف: " أن آلاف العاملين في القطاعات الانتاجية الصناعية والزراعية ينظرون بكل امل أن يتصدّر جدول أعمال الموفد السعودي موضوع تحسين الوضع الاقتصادي وإعادة فتح الأسواق السعودية أمام الإنتاج اللبناني، ولا سيّما بعد الجهود الكبيرة التي بذلها الجيش اللبناني ووزارة الداخلية بمختلف أجهزتها في مكافحة المخدرات وحبوب الكبتاغون والقضاء عليهم ، وهي جهود نالت تقدير السفير السعودي وليد البخاري الذي وصفها بـ"الجبّارة".

وختم: "نأمل أن يكون هناك مبادرة من المملكة العربية السعودية تبدأ بفتح الطريق الدولية امام الشاحنات اللبنانية في اطار الترانزيت والخطوة التالية إعادة فتح الأسواق السعودية أمام منتجاتنا، وهكذا تبقى المملكة كما عهدناها دائمًا، مملكة الخير".