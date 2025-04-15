أكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية مرفوض قطعاً وليس وارداً على الإطلاق، قائلا: "لا نرى موجباً تقنياً أو لوجستياً أو قانونياً أو سياسياً أو بلدياً لتأجيل الانتخابات حتى ولو لدقيقة واحدة".

وجدّد برّي التأكيد لـ"الجمهورية" أنّ "الوقت ليس متاحاً لإجراء أي تعديلات على قانون الانتخابات البلدية والاختيارية، خصوصاً وأنّ هذه الانتخابات باتت على الأبواب، ومجرّد الدخول في تعديلات للقانون البلدي، قد يفتح الباب على تأجيل الانتخابات وهو ما لا نريده".

وحول الانتخابات البلدية في بيروت، أكّد بري وجوب المحافظة على المناصفة بين المسلمين والمسيحيِّين في مجلس بلدية العاصمة، مشيرا الى أنه يجب على كل الأطراف أن تسعى إلى تحقيق هذه الغاية وعدم الإخلال بها.

المصدر: الجمهورية