أفاد ثلاثة مسؤولين إسرائيليين ومسؤول بالبيت الأبيض اليوم السبت بأنه من المتوقع أن يزور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو البيت الأبيض يوم الاثنين لمناقشة الرسوم الجمركية، التي فُرضت الأسبوع الماضي، مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

والزيارة المفاجئة هي الأولى لزعيم أجنبي من أجل الاجتماع مع ترامب ومحاولة التفاوض على اتفاق لإلغاء التعريفات الجمركية.

ولم يؤكد مكتب نتنياهو الزيارة، التي من المرجح أن تناقش قضايا أخرى مثل إيران وحرب إسرائيل في غزة.

وكان موقع "أكسيوس" أول من أورد نبأ الزيارة.

وبحسب المسؤولين الإسرائيليين الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، جاءت الدعوة المفاجئة من ترامب خلال مكالمة هاتفية يوم الخميس مع نتنياهو، الذي يزور حاليا المجر، عندما أثار رئيس الوزراء الإسرائيلي قضية الرسوم الجمركية.

وقال مسؤول إسرائيلي إن نتنياهو يسعى إلى التوصل إلى تفاهم مع الإدارة الأميركية حول إمكانية توجيه ضربة عسكرية لمنشآت إيران النووية، وذلك في حال فشل المسار الديبلوماسي في كبح طموحات طهران النووية.

ويعتقد نتنياهو، بحسب ذات المصدر، أن فرص التوصل إلى اتفاق نووي جديد بين الولايات المتحدة وإيران ضئيلة للغاية، ما يستدعي – برأيه – التحضير لخيارات بديلة.

وفي إطار السياسة الجديدة التي أعلنها ترامب، تُفرض رسوم جمركية بنسبة 17 بالمئة على صادرات سلع إسرائيلية غير محددة إلى الولايات المتحدة. وتُعدّ واشنطن أقرب حليف لإسرائيل وأكبر شريك تجاري لها.

وقال مسؤول بوزارة المالية الإسرائيلية يوم الخميس إن تلك الرسوم الجمركية قد تؤثر على صادرات إسرائيل من الآلات والمعدات الطبية.

كانت إسرائيل قد تحركت بالفعل يوم الثلاثاء لإلغاء الرسوم الجمركية المتبقية على الواردات من الولايات المتحدة.

ووقعت إسرائيل والولايات المتحدة اتفاقية تجارة حرة قبل 40 عاما والآن نحو 98 بالمئة من البضائع الأميركية معفى من الضرائب.