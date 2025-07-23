المركزية - زار الاعلامي اللبناني في الكويت وعضو نقابة محرري الصحافة اللبنانية طارق البكري، النقيب جوزف القصيفي في مكتبه بدار النقابة. وقدم البكري لنقيب المحررين مجموعة من مؤلفاته التي تتراوح بين القصص والابحاث الاعلامية والثقافية ومنها : "للقمر وجوه كثيرة" ، "الشر المدفون" ، "منير" و "50 قصة قصيرة".

​رحب النقيب القصيفي بالدكتور البكري معرباً عن سروره بانضمام زملاء من ذوي الثقافة العالية والعطاءات الادبية البارزة الى النقابة، وشكره على تقديم مؤلفاته الى مكتبتها، متمنياً له التوفيق، مثمناً دوره في بناء التواصل الاعلامي والثقافي مع دولة الكويت التي إحتضنت منذ عهدها بالصحافة ضمة من الزملاء اللبنانيين الذين كانوا ركيزة من ركائز النهضة الاعلامية فيها.