البطريرك ميناسيان لـmtv من الفاتيكان: قلّدنا رئيس الجمهورية جوزاف عون وسام "صليب الإيمان" الأرفع في رسالة حول ضرورة تمسكنا بإيماننا بالوطن والحياة

