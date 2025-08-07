المركزية - بحث البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، مع زواره في الصرح البطريركي في الديمان أوضاعا كنسية وراعوية. وإستقبل صباحا في حضور المطرانين جوزيف النفاع والياس نصاروفد عائلات رعية دبي الكاثوليكية الذي يقوم بزيارة حج الى وادي قنوبين وبقاعكفرا ومتحف جبران والارز بمشاركة الاب طانوس جعجع الذي طلب بركة البطريرك للوفد .

ومنح البطريرك الراعي الوفد بركته الابوية، متمنيا لهم "دوام الصحة والنمو بنعمة الرب يسوع "،وقال: "فرح كبير بان نستقبلكم لأنكم تحملون لبنان في قلوبكم وتحافظون على جذوركم رغم بعدكم عن وطنكم الام. اتمنى لكم عيش الفرح دائما وان تعودوا الى دبي بخير وسلام".

واستقبل الراعي المغترب اللبناني رجل الاعمال طوني العبد سكر، الذي وضعه في أوضاع الجالية اللبنانية في أميركا وعمل اللوبي اللبناني الاميركي على دعم المسيحيين في لبنان ومساعدتهم على التجذر بارضهم والحفاظ عليها" .

وأثنى البطريرك الراعي على "النشاط الذي تقوم به المجموعة الاغترابية ودعمها اللبنانيين المقيمين ليتمكنوا من المحافظة على أملاكهم في قراهم وبلداتهم وعدم بيعها مرغمين تحت وطأة التردي الاقتصادي.

ومن زوار الديمان: العميد علي عواد فالمحاميان فادي ووليد زيادة.